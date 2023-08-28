Парі від міністра: Резніков влаштував публічну перепалку зі ЗМІ, щоб піти красиво, — експерти

Міністерство оборони не вперше потрапляє в скандал із закупівлями для ЗСУ. Але цього разу глава відомства вирішив запропонувати парі своїм "обвинувачам". Навіщо влаштовувати шоу замість того, щоб довести свою невинність, Фокус запитав у політичних експертів.

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував журналісту УП Михайлу Ткачу та голові антикорупційного комітету Верховної Анастасії Радіній парі - якщо претензії щодо скандальних закупівель зимових курток для ЗСУ за нібито завищеною ціною виявляться необґрунтованими, його опоненти залишать посади. В іншому разі, у відставку піде сам міністр.

Фокус попросив політтехнологів пояснити, навіщо очільник Міноборони замість чесного розслідування, яке довело б невинність оборонного відомства, влаштовує шоу, і які репутаційні наслідки загрожують топчиновнику та його міністерству.

Піти красиво

Про те, що міністр оборони збирається у відставку, в експертних колах говорять давно. Одна з причин — корупційні скандали, в яких періодично фігурує відомство на тлі великої війни. Сам Резніков спокійно реагував як на чутки про свою відставку, так і претензії на адресу міністерства. Чиновника не зломив гучний скандал із "яйцями по 17 грн" та інші журналістські розслідування про непрозорі закупівлі в оборонному відомстві. А тому реакція на підозри в закупівлі курток для ЗСУ за нібито завищеною ціною виглядає, щонайменше, дивно, каже Фокусу політичний аналітик Олег Постернак .

"В історії з яйцями по 17 грн за штуку, ми почули конкретні ініціативи: відкрити тендери, продемонструвати прозорість, посилити корупційну раду Міноборони. І хоча осад залишився, суспільство все ж заспокоїлося. Зараз на тлі триваючого контрнаступу ЗСУ реакція Резнікова виглядає дивно. Мені здається, за цією історією може послідувати його відставка. Але потрібно дочекатися результатів, перш ніж говорити напевно", — зазначає експерт.

За словами політолога Ігоря Рейторовича, у політичному піарі є такий механізм — щоб піти з посади гарно, потрібно навмисно посилити якийсь гучний скандал, довести свою непричетність до нього, і на тлі цього сказати: "я йду у відставку, тому що втомився від постійних безпідставних звинувачень на мою адресу". Експерт вважає, що у Рєзнікова якраз з'явився такий шанс.

"Інформація про те, що він і сам не проти піти з посади і вибирає вдалий момент, циркулює давно. Якщо він спростує історію з куртками, а ні журналіст, ні нардеп не підуть із посад, міністр може сказати: "подивіться, в яких умовах я працював. Якщо міністр — ти автоматично винен, якщо щось не так у відомстві — це автоматично корупція. На тлі необґрунтованих звинувачень я з гордо піднятою головою йду у відставку, і совість моя чиста". З огляду на те, що він давно в публічній сфері, я не здивуюся, якщо він такий вихід собі придумав", — говорить Фокусу експерт.

Зберегти репутацію

Політичний експерт Олександр Кочетков зазначає в бесіді з Фокусом, що Олексію Рєзнікову варто було подати заяву про відсторонення від посади на час розслідування і сприяти слідству, якщо міністр упевнений, що звинувачення на адресу відомства необґрунтовані, а не влаштовувати шоу.

"Суспільство не хвилюють виключно зимові куртки, суспільство хвилює ситуація загалом: як під час війни виникають такі не ефективні дії з боку Міноборони. Є системні претензії до відомства щодо закупівель, постачання озброєння", — каже Фокусу Кочетков.

На думку експерта, така поведінка чиновника напевно викликала здивування західних партнерів, які очікують, що очільник оборонного відомства — людина врівноважена, що діє в межах законів, а не працює на публіку.

Оскільки журналістські розслідування не завжди базуються на неспростовних доказах, міністр міг одразу оприлюднити факти, які спростовують звинувачення як на адресу відомства, так і його очільника. Якби розслідування довели до кінця і встановили, що фактів корупційних правопорушень немає, журналісти без проблем вибачилися б і опублікували спростування. Тим паче, що подібні прецеденти були. Так Михайло Ткач вибачився за історію з "російським паспортом" колишнього в.о. заступника міністра оборони Олександра Лієва, коли з'ясувалося, що журналіст помилився. З точки зору збереження репутації для всіх учасників скандалу, за словами Рейторовича, у цьому випадку все було зроблено правильно.

Нагадаємо, 28 серпня голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Євген Грушовець заявив, що куртки, які Міноборони замовляло в Туреччині, були зимовими і справді шили на турецьких фабриках навесні й улітку 2022 року, а вже восени надійшли до ЗСУ.

Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна заявила, що в разі доведення правоти Олексія Резнікова вона готова здати мандат.