Уранові снаряди для Abrаms і Challenger 2: які переваги отримають ЗСУ на полі бою

Вашингтон обіцяє відправити Києву снаряди зі збідненим ураном до танків Abrams, але самих танків у ЗСУ поки що немає. Велика Британія вже передала схожі боєприпаси до танків Challenger 2. Фокус розбирався, яку перевагу забезпечить на полі бою таке озброєння.

Новий пакет військової допомоги США на 175 мільйонів доларів передбачає постачання снарядів зі збідненим ураном до танків Abrams. Вашингтон не уточнив терміни поставок танків. За даними джерел видання Politico перші 10 американських танків прибудуть в Україну в середині вересня цього року.

Майже 200 українських військових завершили навчання на "Абрамсах", нещодавно вони пройшли один з останніх етапів програми — загальновійськові батальйонні навчання на полігоні Хоенфельс. Десять танків Abrams стоять зараз у Німеччині і чекають закінчення ремонту.

Збіднений уран відрізняється високою щільністю і твердістю, його використовують для виробництва сердечників бронебійних снарядів. Уран використовують і в броні американських танків M1 Abrams.

Початкова швидкість вильоту снаряда зі збідненим ураном може перевищувати 1500 м/с.

Можливо, завдяки калібру, снаряди до "Абрамсів" можна використовувати в інших артилерійських системах і танках, каже Фокусу майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

"Рішення Пентагону поставити спершу снаряди обґрунтоване, адже їх потрібно більше, ніж самих танків. З точки зору логістики це також складно", — зауважив експерт.

ЗСУ мають на озброєнні уранові боєприпаси, передані Великою Британією до танків Challenger 2. Лондон міг відправити тисячі таких снарядів. Як каже Олексій Гетьман, британські боєприпаси навряд чи використовували повністю проти ЗС РФ.

"Танки і важке озброєння передається з боєкомплектом. Судячи з танкових боїв на сьогодні, не впевнений, що ЗСУ випустили всі уранові снаряди. Озброєння і боєприпаси до нього передаються партіями, є розрахунки боєкомплектів на підрозділи", — прокоментував фахівець.

Снаряди зі збідненим ураном чудово підійдуть проти танків і залізобетонних укріплень на будь-яких ділянках фронту, додав військовий.

Уранові боєприпаси для танка Challenger 2 і Abrams: у чому різниця?

Зазначимо, що під час модернізації танка Abrams M1A1 зі 120-мм гладкоствольною гарматою M256 американці розробили боєприпас з ураном нового покоління M829. У 2000-х інженери вдосконалили цей снаряд і назвали M829A3, довжина його сердечника зросла до 800 мм, а початкова швидкість — до 1550 м/с.

M829A3 здатний пробити щонайменше 700 мм броні з відстані 2 км. Зараз на озброєнні армії США є новий снаряд M829A4 для танків Abrams M1A2. А Challenger 2 використовує боєприпаси зі збідненим ураном L26A1 і L27A1.

З різницею боєприпасів для британської машини Challenger 2 і американських "Абрамсів" згоден і директор інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Сергій Згурець.

"Challenger 2 унікальний по суті, у ньому нарізна гармата з унітарним снарядом. Снаряди до Abrams для нього не підійдуть. А штатний боєприпас з урановим наконечником для Abrams можна використовувати для Leopard та інших танків. Танкові снаряди не підходять до артилерійських систем", — каже експерт Фокусу.

Наскільки небезпечні боєприпаси зі збідненим ураном?

Ці снаряди не вважаються ядерною або хімічною зброєю. Міжнародні конвенції не забороняють їх застосування, вони є в армій держав "ядерного клубу".

Уранові стрижні в боєприпасах відносно недорогі у виробництві, оскільки збіднений уран у великих кількостях є у країн, що володіють ядерною зброєю. Під час виготовлення палива для реакторів і матеріалів для ядерної зброї природний уран збагачується і в ньому збільшується кількість ізотопу U-235.

Після збагачення залишається склад, саме його і називають збіднений уран. У ньому міститься мала кількість ізотопів U-235 і U-234. Клінічно значущих відхилень, пов'язаних із впливом радіоактивного випромінювання збідненого урану, не виявили. Вчені припускають, що велика концентрація збідненого урану в організмі може призвести до онкологічних захворювань, порушення репродуктивних функцій та інших патологій.

Нагадаємо, що армія Тайваню готується наступного року отримати американські танки M1A2T Abrams. Контракт на 108 танків обійдеться у 2,2 млрд доларів.

Фокус раніше писав, що Вашингтон передає Києву старі танки Abrams. Однак машини матимуть схожі можливості з версією M1A2.