Невипадкова співачка: як історія з "Катюшею" на руїнах Маріуполя вплине на відносини України та Китаю

У зруйнованому драмтеатрі Маріуполя, на який ЗС РФ 2022 року скинули авіабомбу, виступила китайська співачка Ван Фанг. Вона виконала радянську пісню "Катюша" під час візиту китайської "делегації" в захоплене місто. Фокус дізнався, що співачка дійсно відома в Китаї, а її чоловік користувався схваленням особисто Сі Цзіньпіна.

Поїздка китайських блогерів до тимчасово окупованого Маріуполя, де Ван Фанг виконала "Катюшу," викликала обурення в МЗС України. Речник відомства Олег Ніколенко назвав подію "прикладом повної моральної деградації" і заявив, що відомство звернулося за роз'ясненнями до китайської сторони, а також ініціювало заборону на в'їзд в Україну учасникам "делегації".

Невипадкова співачка

Ван Фанг, яка виконала "Катюшу" в зруйнованому драмтеатрі Маріуполя, — китайська попспівачка. Вона народилася 1985 року в провінції Ляонін. Закінчила Шеньянську консерваторію, працювала викладачкою вокалу.

У 2013 році вона брала участь у Національному Гран-прі молодих співаків і увійшла до числа 10 найкращих виконавців країни. А 2014 року прославилася завдяки виконанню "Гімну героям" на сцені гала-концерту весняного фестивалю CCTV.

"Завдяки своїм чудовим співочим здібностям, вона відома як "Ангел червоного співу"", — хвалили Ван Фанг у місцевих ЗМІ.

Останнім часом співачка не дуже активна в соцмережах, хоча на її блог підписані понад 100 тисяч користувачів. Чого не можна сказати про її чоловіка — 42-річного блогера і письменника Чжоу Сяопін.

На його акаунт у Weibo підписані понад 1,4 млн користувачів. Сяопін відомий різкими антиамериканськими висловлюваннями й активною критикою всього, що пов'язано із Заходом. Серед його популярних робіт — "Дев'ять вивертів культурної холодної війни США", "Куди пропали наші герої?". Сам Сяопін пише, що є членом 14-го Національного комітету Народної політичної консультативної ради Китаю, чинним коментатором і автором статей.

Блогер став особливо популярним після того, як у 2014 році під час зустрічі з інтернет-письменниками голова КНР Сі Цзіньпін особисто похвалив його за "позитивну енергію", маючи на увазі вплив, який він чинить на молодь. У ЗМІ пишуть, що висловлювання Сяопіна подобаються певній частині суспільства, оскільки його погляди "прямі та зрозумілі", попри те, що часом він маніпулює фактами.

Після того як Фанг виконала "Катюшу", її чоловік написав великий пост, де повідомив, що його дружина, "китайська фолк-співачка без будь-якої політичної ідентичності", поїхала до захопленого Маріуполя "як звичайний китайський житель".

Блогер заявив, що "Катюша" — популярна пісня в Китаї. І додав, що коли його дружина співала, нібито "культурний центр, у якому живуть жителі Росії та Донбасу, був атакований чотирма ракетами української армії". Після цього, за словами Сяопіна, Фанг "за допомогою 2-х жителів України та 3-х російських друзів на машині перебралася на ніч на безпечніший півострів Крим". Блогер повідомив, що пишається своєю дружиною і збирається зустрітися з нею в Москві. Сам він спочатку не поїхав разом із Фанг у тур, щоб уникнути зайвих розмов.

Китайська співачка Ван Фанг, яка виконала "Катюшу" на руїнах Маріупольського драмтеатру Співачка Ван Фанг із чоловіком Китайська співачка Ван Фанг, яка виконала "Катюшу" на руїнах Маріупольського драмтеатру Співачка Ван Фанг із чоловіком Фото: Weibo

Китайська "делегація" приїхала в Росію 3 вересня. У її складі, за інформацією росЗМІ, були представники медіа та сфери культури КНР. Крім співачки Ван Фанг, на фото у ЗМІ можна побачити китайських блогерів Сюй Цзіцзюня і Жао Цзіня.

"Делегація" відвідала Москву, а також тимчасово окуповані території — так звану "ДНР", Крим, захоплений Маріуполь. Головною темою поїздки, за словами блогерів, був туризм. Вони мали показати своїм підписникам у Китаї, що попри війну проти України, до Росії їздити нібито безпечно.

Інформаційно-психологічний трюк

У Центрі протидії дезінформації на запитання Фокусу про співачку з Китаю, яка виконала "Катюшу", погодилися зі словами спікера МЗС України: цей випадок можна розцінювати як "моральну деградацію".

"Ми її [Ван Фанг — прим.] перевірили. Вона не значиться в жодних базах, жодних повідомлень про неї немає. Найімовірніше, це випадковість. Її попросили заспівати якусь російську пісню, і вона виконала те, що згадала", — каже Фокусу керівниця департаменту збору та моніторингу інформації ЦПД РНБО України Аліна Бондарчук.

У ЦПД додали, що єдиний спосіб вплинути на подібні випадки — наполягати на міжнародному розголосі.

"Ми можемо реагувати на подібні інциденти в правовому полі, надавати їм розголосу і вимагати міжнародної реакції. Зокрема, на цю ситуацію вже відреагували в МЗС України. Щоб уникнути подальших маніпуляцій і повторення подібних випадків, МЗС ініціювало заборону в'їзду блогерам на територію України", — зазначили в ЦПД.

За словами політичного експерта Олега Постернака, історія з китайською "делегацією" у РФ, яку возили тимчасово окупованими територіями, — інформаційно-психологічний трюк.

"У сучасних війнах важливими є не тільки конкретні події, а їхня інтерпретація за допомогою різноманітних провокаційних витівок. Ця історія націлена на внутрішнього споживача. Але якби в Маріупольському драматичному театрі виступила російська співачка, у суспільства було б відчуття, що є в цьому щось прикладне. А коли це робить китаянка — це камуфляж. Росія використовує інших громадян у своїх цілях. На відносини України та Китаю це не вплине. Тому що блогер — неофіційна особа", — говорить Фокусу експерт.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року ЗС РФ скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, який слугував укриттям для місцевих жителів. За оцінками різних джерел, під завалами загинуло кілька сотень людей. На момент авіаудару там перебували приблизно 1,5 тисячі осіб.

Фокус писав, що в окупованому Маріуполі росіяни намагаються стерти всі згадки про Україну. У місті масово зносять пошкоджені будівлі та прибирають докази воєнних злочинів ЗС РФ.

Фокус також писав, що в катівнях тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області щодня пропадають десятки людей. Росіяни їх забирають і відводять у невідомому напрямку.