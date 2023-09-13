Незалежний від військового керівництва: чому потрібен омбудсмен для військових і чим він займатиметься

Міністр оборони Рустем Умєров пропонує створити в Україні нову посаду — військовий омбудсмен. Про те, що службовці Сил оборони потребують кваліфікованого захисту своїх прав, експерти твердять роками. Правозахисники вважають, що в цьому питанні важливо звернути увагу на досвід і стандарти деяких країн НАТО, і створити незалежну від військового керівництва інституцію, яка буде ефективно працювати.

Новий міністр оборони Рустем Умєров анонсував масштабні реформи в оборонному відомстві. Зокрема, запропонував ввести нову посаду військового омбудсмена. За словами очільника відомства, у складі Сил оборони України налічується мільйон осіб, близько 800 тисяч із них проходять службу в лавах ЗСУ. Усі вони потребують кваліфікованого захисту прав.

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називається військовим омбудсменом, який опікуватиметься військовими потребами народу і наших воїнів", — наголосив міністр на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві.

Якщо в Міністерстві оборони створять нову посаду, на кшталт "уповноважений генерал при Міноборони", це буде профанацією.

Як саме Міноборони планує реалізувати запропоновану міністром ідею, озвучено не було.

У Верховній Раді вважають, що головним критерієм для створення військового омбудсмена має бути незалежність від військового керівництва країни. За словами секретаря комітету національної безпеки і оборони ВР, нардепа Романа Костенка , якщо в Міністерстві оборони створять нову посаду, на кшталт "уповноважений генерал при Міноборони", це буде профанацією.

"Я бачу, що є бажання захистити права військовослужбовців, але як саме це хочуть реалізувати — поки що незрозуміло. Військовий омбудсмен має бути незалежним. Якщо ми хочемо, щоб така інституція існувала і працювала ефективно, це питання необхідно закріпити на законодавчому рівні. В Україні величезна кількість військовослужбовців, їхні права необхідно захищати. У нас велика армія існуватиме не один місяць і навіть рік. І військовий омбудсмен — та сама інституція, яка реагуватиме на звернення військових", — каже Фокусу Костенко.

За словами політика, до нього часто звертаються військовослужбовці з різними скаргами. Зокрема, коли обмежено придатних направляють у бойові частини. Єдина порада, яку дають у Міністерстві оборони в таких випадках — телефонувати на гарячу лінію. Цей інструмент, на думку Костенка, навряд чи можна назвати робочим.

Військовий омбудсмен не повинен підпорядковуватися Міністру оборони або Головнокомандувачу — це основна умова неупередженості та ефективності захисту військових.

Ефективні повноваження

Директор правозахисної організації "Юридична сотня", що надає допомогу учасникам російсько-української війни та їхнім родичам, Юлія Морій вважає, що ключовим зауваженням до пропозиції міністра є намір створити посаду військового омбудсмена в структурі Міноборони або ЗСУ. Що означатиме чітку ієрархію підпорядкування.

"У такому разі можна говорити про внутрішню інспекцію, яка і так існує, і питання — наскільки вона ефективна. В уповноваженого з прав людини, сьогодні є заступник з військових питань, але цього механізму також недостатньо. Вони реагують повільно і не на всі питання, а у військових немає часу оскаржувати рішення в терміни, призначені для цивільних. З цієї причини потрібна незалежна інституція військового омбудсмена, про яку говорять із 2015 року", — пояснює Фокусу Морій.

За словами експерта, уповноважений з прав військових повинен мати у своєму розпорядженні власний штат юристів і слідчих, які зможуть ефективно реагувати на скарги і проводити розслідування. Сама інституція може бути реалізована за принципом існування структури уповноваженого з прав людини.

"Крім іншого, військовий омбудсмен не повинен підкорятися міністру оборони або головнокомандувачу — це основна умова неупередженості та ефективності захисту військових. У нього має бути доступ до всіх військових структур, документів, зокрема інформації з обмеженим доступом, що стосується предмета скарги, для проведення незалежних перевірок і розслідувань", — продовжує Морій.

Експерт зазначає, що військовий омбудсмен має мати широкі повноваження, щоб реагувати на скарги, ініціювати та проводити перевірки і розслідування. Також можливість інформувати та передавати результати перевірок і розслідувань відповідним органам для притягнення до відповідальності, а в деяких випадках — можливість притягати до відповідальності самостійно.

Захист прав військовослужбовців має бути пріоритетом для держави, в якій триває війна.

Рішення військового омбудсмена мають носити обов'язковий характер. Важливо, щоб він був максимально доступний для військових та їхніх близьких, для цього мають бути створені різні механізми комунікації.

"До складу Сил оборони та безпеки входять не тільки військовослужбовці ЗСУ, а також нацгвардійці, прикордонники та представники інших військових формувань, які не підпорядковуються Міноборони України. Тому необхідне запровадження посади військового омбудсмена як незалежної інституції. Ми хочемо, щоб профільне міністерство залучило до обговорення громадськість, зокрема, правозахисників і громадські організації, щоб врахувати досвід захисту прав військовослужбовців", — додає Морій.

Юрист зазначає, що захист прав військовослужбовців має бути пріоритетом для держави, в якій триває війна. Якщо військові будуть упевнені, що їхні скарги візьмуть до уваги, проведуть розслідування і покарають винних, вони матимуть більшу мотивацію продовжувати службу в складі діючої армії, а ті, хто поки що не долучився до Сил оборони, охочіше зважаться на такий крок.

Крім порушень прав військовослужбовців під час мобілізації, зловживань командирів у військових частинах, омбудсмен може займатися питаннями гідної зарплати для військових, пенсій, а також житла, що посилить цивільний контроль над збройними силами.

Досвід західних сусідів

Військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій каже Фокусу, що одна з найефективніших систем захисту прав військових реалізована у Великій Британії. За його словами, інститут військового омбудсмена з'явився в цій країні відносно недавно — у 2018 році.

"У нас високий рівень корупції, з цієї причини ми повинні звернути увагу на досвід країн, які зуміли забезпечити незалежність цієї структури. Вдалий приклад — інститут військового омбудсмена у Великій Британії. Уповноважений розглядає скарги військовослужбовців, слідчі в штаті проводять незалежне розслідування, на основі цього, омбудсмен зобов'язує держоргани довести скаргу до логічного завершення. Для цього в нього має бути ефективний інструмент впливу на керівників держорганів, а саме — високі штрафи", — каже Козій.

Експерт вважає, що воєнний час дає можливість реалізувати цю ідею швидко й ефективно. Крім порушень прав військовослужбовців під час мобілізації, зловживань командирів у військових частинах, омбудсмен може займатися питаннями гідної зарплати для військових, пенсій, а також житла, що посилить цивільний контроль над збройними силами.

Фокус раніше писав про те, що в Україні тривають масштабні перевірки військово-лікарських комісій. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Контролювати виконання рішення має секретар РНБО Олексій Данілов.

Фокус також докладно розбирався, чому українські захисники, які повернулися з полону, не можуть звільнитися із ЗСУ за власним бажанням. Відповідний законопроєкт є, але він уже рік чекає на розгляд депутатів.