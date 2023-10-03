"Десанту немає, але є "Калібри": наскільки Україна змогла послабити Росію в Чорному морі

Міністр оборони Британії Джеймс Гіппі вважає, що Україні фактично вдалося завдати поразки Чорноморському флоту Росії, який "змушений розійтися по портах". Однак експерти кажуть, що не варто недооцінювати ворога — можливість запускати "Калібри" залишається.

Міністр оборони Британії Джеймс Гіппі заявив, що Чорноморський флот Росії зазнав функціональної поразки і змушений розійтися по портах, де не зможе чинити впливу на Україну.

"Російський підводний човен і російський корабель були виведені з ладу, а штаб Чорноморського флоту також був виведений з ладу. Функціональна поразка (functional defeat) Чорноморського флоту, і я підкреслюю, що це саме так, тому що він змушений розійтися по портах, де не буде впливати на Україну. Це величезна заслуга і настільки ж важливий прогрес, як і те, що відбувалося на Харківщині минулого року", — пояснив Гіппі.

Потенціал флоту зберігається?

"Думаю, інформація перебільшена. Ми дійсно нав'язали противнику свою тактику, свої методи ведення бойових дій. Ми ведемо війну на цьому напрямку, яка виключає серйозний ризик для особового складу ЗСУ: для цього ми використовуємо дрони, ракети, щоб зменшити бойовий потенціал противника, зокрема, що стосується десантних кораблів і ракетоносіїв у Чорному морі. Але сказати, що їхній флот зруйнований, поки що зарано", — каже Фокусу військово-морський експерт Володимир Заблоцький.

Співрозмовник Фокуса зазначає, що напередодні повномасштабного вторгнення, РФ перекинула з Північного і Балтійського флоту в Чорне море шість великих десантних кораблів. Ще сім входили до складу Чорноморського флоту. З їхньою допомогою планувалося висадити дві бригади морської піхоти на Чорномор'ї, щоб ізолювати Україну. Але після того, як ЗСУ знищили ракетний крейсер "Москва" 2022 року, а також завдали низку інших ударів, які послабили флот, потенціал знизився.

"Десанту в них немає. Бригада Чорноморського флоту знищена, три рази поповнювали, але десантників, які можуть висаджуватися, не залишилося. Крім того, та зона, де вони хотіли висадити тактичний десант, перекрита крилатими ракетами, і вони бояться долі крейсера "Москва", — продовжує експерт.

Однак говорити про те, що противник "посипався", рано. У ЗС РФ все ще є потенціал у морі. Як мінімум, залишається можливість запускати "Калібри". За словами експерта, у росіян достатньо як ракет, так і носіїв, а тому Україні потрібно прикриватися ППО і розвивати ракетобудівну програму.

"Ми готуємося до активних дій, щоб зменшити бойовий потенціал ворога хоча б наполовину. Пріоритет — ракетоносії, потім десантні кораблі. Ми їх послабили: пробили морську блокаду з південно-західного району Чорного моря, підняли прапори на "вишках Бойка", фактично деокупували ланцюжок від острова Зміїний до Криму. У нас справді багато перемог. І окупант почав виводити кораблі із Севастополя на Кавказ. Але не треба переоцінювати наслідки", — каже Заблоцький.

За словами експерта, російський флот продовжує виконувати свої завдання, а саме забезпечувати логістику тимчасово окупованого Криму.

"Потенціал противника знижується. Бачив статистику на одному ресурсі — з 52 наших атак із використанням безпілотних надводних систем, вісім були успішними. Це досить високий показник, якщо врахувати, що для безпілотників одне попадання з 10 — це великий успіх. Тож не буде Чорноморського флоту — не буде в них Криму, тому що забезпечувати його можна тільки морським шляхом. Залишиться тільки можливість запускати "Калібри", — резюмував експерт.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у лютому 2022 року, Чорноморський флот Росії складався з 58 бойових кораблів. З урахуванням патрульних катерів — 74. За 19 місяців війни ЗСУ вивели з ладу або пошкодили близько 14 суден. Серед них великі десантні кораблі "Саратов", "Новочеркаськ", "Орськ", "Цезар Куніков", флагманський ракетний крейсер "Москва" — одна зі знакових перемог для України, російський буксир "Василь Бех" із зенітно-ракетним комплексом "Тор", фрегат "Адмірал Макаров", тральщик "Іван Голубець", десантний корабель "Мінськ", дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону", два патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков" і російський ракетний корабель "Самум".

Фокус раніше писав про те, що у Сил оборони є шанси не тільки послабити, а й повністю знищити Чорноморський флот РФ, адже російські кораблі перебувають там у пастці.