Просидів у СІЗО два дні: мера Сум, який попався на великому хабарі, випустили під заставу

Як розповіли Фокусу у ВАКС, градоначальник провів в ізоляторі 2 дні, після чого вніс заставу в розмірі 3 мільйонів гривень.

Мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, випустили зі слідчого ізолятора після того, як він вніс заставу. Про це Фокусу повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Сума застави склала 3 мільйони гривень.

"Увесь цей час [з 4 жовтня] він пробув у СІЗО, поки не було внесено заставну суму в розмірі трьох мільйонів гривень", — повідомили Фокусу у пресслужбі ВАКС.

Справа мера Сум Олександра Лисенка — що треба знати

2 жовтня стало відомо, що в місті Суми затримали міського голову та посадовця міськради під час отримання хабаря.

За версією слідства, міський голова Олександр Лисенко та директор департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександр Журба вимагали хабар за "розв'язання питання" для підприємців, інакше вони погрожували створювати штучні перешкоди їхньому бізнесу. Встановлено, що з листопада 2022 року по жовтень 2023 року міський голова та начальник департаменту отримали в загальній сумі 2,13 млн грн.

3 жовтня Лисенку і Журбі НАБУ повідомило про підозру в хабарництві, а наступного дня, 4 жовтня, рішенням ВАКС Лисенка відправили під арешт із правом вийти під заставу.