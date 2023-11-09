Слухав "Ласковый май": у Львові черговий скандал через російську музику

Мешканці викликали поліцію на п'яного чоловіка, який дуже гучно слухав пісні російської групи. Після приїзду правоохоронців він нецензурно висловлювався як до поліцейських, так і до людей, що проходили повз.

У Львові розгорівся черговий скандал через музику російських виконавців. На цей раз мешканці міста викликали поліцію на чоловіка, який на повну гучність у центрі Львова слухав пісні радянської і російської групи "Ласковый май". Відповідні відео опублікували у сомережах.

Як можна побачити на відео, чоловік включив пісню у виконанні Юрія Шатунова у помешканні, втім через велику гучність музику було чути навіть на вулиці. Це не сподобалося мешканцям міста, тому вони вирішили викликати правоохоронців.

Реакція патрульної поліції

У коментарі Фокусу пресслужба патрульної поліції Львова підтвердила інцидент та зазначила, що 8 листопада отримали виклик на вул. Краківську, де зі слів заявника відбувається правопорушення.

"Патрульні прибули на місце з’ясувати обставини. Заявник показав помешкання, де з його слів відбувалося правопорушення. Він сказав, що чоловік на зауваження не реагував та відповідав нецензурною лайкою", — розповіла речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Також у поліції повідомили, що правоохоронці піднялися до квартири чоловіка, однак він не відчиняв двері. Втім після того, як поліція вийшла з будинку, він теж вийшов на вулицю.

"Коли поліцейські вийшли на вулицю, особа з квартири вийшла за ними. Він почав нецензурно висловлюватися до поліцейських і громадян, які поруч проходили. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння та не реагував на попередження, щоб перестати вчиняти хуліганські дії", — додала Катерина Рибій.

Чоловіка затримали та доставили у відділок поліції. Як можна побачити з відео, він чинив спротив. Поліцейські склали протокол затримання і винесли постанови за дрібне хуліганство, перебування у нетверезому стані у громадських місцях та за куріння у громадських місцях.

Скандал із піснецю Цоя у Львові

Це вже не перший випадок, коли у місті стаються скандали через російську музику. Так, у червні цього року народна депутатка Наталія Піпа вступила у словесну перепалку із підлітком, який під гітару виконував пісні Віктора Цоя.

Тоді депутатка наголосила, що в Україні заборонено виконувати російську музику та просила хлопця не співати. Однак він перейшов на нецензурну лайку та говорив, що приїхав з Одеси, яку сильніше обстрілюють за Львів.

Тоді у коментарі Фокусу депутатка сказала, що підійшла зробити зауваження, тому що почула російську музику, а поліцію викликала через хамську поведінку хлопця.

Тоді у соцмережах військові підтримали хлопця , сказали, що "Цой – це не політика" та заспівали пісню виконавця "Зірка на ім’я Сонце".

Після виклику поліції хлопець провів тиждень у притулку для неповнолітніх дітей. Він розповів, що опублікованому відео у соцмережах видно лише частину перепалки. Сама дискусія із депутаткою тривала близько 5-7 хвилин. З його слів, Наталія Піпа не лише дорікала за виконання російських пісень, але й називала його "рашистом".

Варто зазначити, що колишній радник ОП Олексій Арестович повідомляв, що подав на нардепку заяву до Печерського суду Києва. Він назвав дії депутатки "розпалюванням національної ворожнечі".

Тим часом 29 депутатів ВРУ подали заяву до поліції на Арестовича, за звинуваченням у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. Тоді ж депутати заявили, що дії ексрадника пов’язані з загрозою нацбезпеці України.