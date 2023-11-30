Тікають через ліси і поля: як скандали навколо ТЦК вплинули на спроби ухилянтів виїхати з країни

За час воєнного стану українці намагалися виїхати зі країни за підробленими документами понад 7000 разів. Віднедавна фіксується зменшення спроб покинути Україну за фальшивками. Фокус з'ясував, які чинники вплинули на цю тенденцію.

В Україні продовжує діяти воєнний стан, а разом з тим заборона на виїзд військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Але незважаючи на це, деякі "винахідливі" громадяни не полишають спроб заробити на ухилянтах, які прагнуть у будь-який спосіб покинути країну. Тільки ось всі ці спроби, в кінцевому підсумку, приводять їх на лаву підсудних.

Нещодавно, житель Закарпатської області був засуджений до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію незаконного виїзду військовозобов'язаних. Чоловік підробляв документи, які нібито дають право на безперешкодний перетин кордону. Вартість його послуг становила 13 700 доларів.

За словами спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, щодня прикордонники відмовляють у виїзді близько 100 людям. Найчастіше вони або не потрапляють до категорії громадян, яким дозволено виїзд, або не мають при собі документів, що дають таке право.

"Є правила перетину державних кордонів, зокрема й під час воєнного стану. Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд, але є великий перелік категорій, яким дозволено залишати країну. При цьому навіть якщо людина вважає, що потрапляє в категорію, яка дає право на виїзд — не завжди може це довести, проходячи паспортний контроль. Наприклад, заявляє, що є особою з інвалідністю, але не має при собі відповідних документів", — розповідає Фокусу Демченко.

Також непоодинокі випадки, коли виїхати намагаються "зі зняттям з військового обліку". Речник держприкордонслужби пояснює, що така відмітка в документах не означає, що людина не є придатною до служби.

"Це означає, що особу знято з обліку в ТЦК, можливо при переїзді в інше місто. Але щоб мати право на виїзд, необхідні військово-облікові документи і висновок ВЛК про непридатність до служби і виключення з військового обліку, а не просто зняття з нього — це різні речі", — продовжує Демченко.

За час воєнного стану на пунктах пропуску було використано близько 7100 підроблених документів, і більшість із них про непридатність до служби. За словами спікера, прикордонники мають технічні методи перевірок документів, а також можуть елементарно зателефонувати до ТЦК і уточнити, чи видавалися конкретній особі документи про виключення з військового обліку.

"Був випадок: людина на паспортному контролі показує документи, що підтверджують право на виїзд, і прикордонники встановлюють факт підробки документів. Розуміючи, що спіймали "на гарячому", його дружина вирішує взяти ситуацію у свої руки і пропонує прикордонникам хабар у 6000 доларів. І виникає ситуація, коли кримінальна відповідальність настає і для чоловіка, і для дружини", — розповідає представник ДПС.

На тлі численних корупційних скандалів у ТЦК, наприкінці літа президент України Володимир Зеленський доручив військовому керівництву замінити всіх обласних воєнкомів, а також провести масштабну перевірку рішень ВЛК. Поки що видимих результатів такі укази не дали. Але Демченко зазначає, що останнім часом кількість спроб виїхати з країни за фальшивими документами про непридатність до служби — зменшилася. Водночас зросли випадки перетину кордону по "зеленій зоні" — поза пропускними пунктами. При цьому загальна кількість спроб виїхати з країни незаконно не збільшилася.

"Я сумніваюся, що людина, яка робить спробу виїхати з країни за фальшивими документами, сама їх і підробляє. Ні. Вона звертається за такою послугою до "організаторів" схеми. Сфабрикувати документи — довгий процес, а з огляду на ситуації навколо ТЦК і ВЛК — судячи з усього, тепер займає ще більше часу", — каже спікер ДПС.

Нагадаємо, в Одесі викрили директора кадрового агентства, який допомагав ухилянтам тікати до Євросоюзу. Фірма, якою керував чоловік, спеціалізується на працевлаштуванні українців за кордон. Начальник підшукував чоловіків, яким загрожує мобілізація, і пропонував їм виїзд за кордон — "на заробітки". Крім того, "кадровик" пропонував ухилянтам й іншу схему виїзду — у кабінах фур. У цьому йому допомагав знайомий, який керував компанією-перевізником.

Також Фокус писав, що з 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2023 року правом виїзду скористалося близько 9 000 спортсменів та їхніх тренерів. Не повернулися в Україну з різних причин 247 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту та 49 спортсменів і 13 тренерів з неолімпійських. Мінспорту і спортивні федерації погрожують ухилянтам виключенням зі складу національних збірних і позбавленням спортивних звань.