Без водійських прав і приватної власності: як нардепи будуть карати ухилянтів

У Верховній Раді мають намір покарати ухилянтів. За словами нардепа Мар'яни Безуглої, їх можуть обмежити в правах. Подробиці поки тримають у таємниці — текст великого законопроекту про мобілізацію обіцяють оприлюднити найближчим часом. Чого побоюватися тим, хто уникає мобілізації — Фокус запитав у експертів.

У Верховній Раді опрацьовують великий законопроєкт, який торкнеться процесу мобілізації. Текст обіцяють оприлюднити найближчим часом. Але політики вже говорять про деякі положення документа.

За словами нардепа Мар'яни Безуглої, зміни торкнуться широкого переліку тем: демобілізації, строкової служби, військового обліку, рекрутингу, роботи військово-лікарських комісій. Крім того, закон, якщо його ухвалять, обмежить права ухилянтів.

Фокус розбирався, яким чином в Україні можуть посилити відповідальність за ухилення від мобілізації.

Позбавити водійських прав

Нардепи неодноразово розмірковували про те, як збираються покарати ухильнтів. Незважаючи на те, що, за словами нардепа Федора Веніславського, уникнути мобілізації намагаються всього 1-5% військовозобов'язаних українців, і це жодним чином не впливає на військові дії.

Спочатку політики хотіли повернути в Україну військовозобов'язаних, які залишили країну під час дії воєнного стану і притягнути до кримінальної відповідальності. Наприкінці серпня голова фракції СН Давид Арахамія пригрозив ухилянтам, які купили фальшиві довідки ВЛК про непридатність до проходження служби та виїхали з країни, — екстрадицією. Нардеп говорив, що такі люди понесуть покарання "за хабар, підробку документів і ухилення від мобілізації", а уряд звернеться із запитом до країн ЄС про видачу військовозобов'язаних.

У відповідь представники європейських держав дали зрозуміти, що не підуть на кроки у відповідь, після чого тема зійшла нанівець. Експерти говорили Фокусу, що військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном, неможливо масово повернути додому за допомогою процедури екстрадиції. Подібний механізм передбачений для осіб, які вчинили тяжкі злочини і перебувають у міжнародному розшуку.

Після того як з екстрадицією питання закрили, нардепи продовжили обговорювати інші пропозиції. Наприклад, пропонували позбавити студентів, старших за 30 років, права на відстрочку. На думку нардепа Веніславського, який восени зареєстрував відповідний законопроєкт, військовозобов'язані чоловіки користуються "лазівкою" в законі, щоб уникнути мобілізації. Для цього вони вступають до ЗВО або професійних технічних закладів, де здобувають другу або третю освіту, непов'язану з їхньою професійною сферою.

У великому законопроєкті про мобілізацію, за словами Безуглої, нардепи, ймовірно, реалізують раніше обговорювані ініціативи. Законодавці планують надати право на відстрочку тільки здобувачам послідовної вищої освіти молодше 30 років. Якщо подібні корективи внесуть, інші студенти, які не підходять під конкретний опис, відправляться з університетської лави — на фронт.

Зміни в цьому випадку торкнуться і професорсько-викладацького складу. Нардепи мають намір позбавити права на бронь від мобілізації тих, хто працює не на повну ставку. Подібні заяви вже викликали реакцію у професійній спільноті.

У зв'язку з перерахованими положеннями, обмеження прав ухилянтів як окрема норма не буде нововведенням, каже Фокусу адвокат АО "Бачинський та партнери" Максим Дзиковський. Військовозобов'язані, яких не відправили на фронт, і так не вільні у своїх правах. Наприклад, вони не можуть влаштуватися на роботу без відмітки в ТЦК та СП, а також через раз отримують відстрочку на навчання.

"Їхні права і так обмежені через неможливість влаштуватися на роботу [без військового квитка], здобувати вищу освіту. Єдине, що можуть ще зробити — забрати право на керування транспортним засобом. Якщо не з'явився у військкомат вчасно, щоб оновити дані", — міркує Дзиковський.

Заблокувати рахунки

За словами адвоката юридичної компанії "Riyako & Partners" Миколи Максимова, позбавити ухилянтів прав на водіння простіше, ніж заблокувати банківські рахунки або накласти арешт на нерухомість. У теорії подібні обмеження теж можуть застосувати, але для цього буде потрібно внести ширші зміни в нормативну базу.

"Усе залежить від того, як змінять законодавство. Зараз заблокувати рахунки можна на підставі судового рішення. Однак якщо внесуть серйозні зміни, це можуть робити за рішенням ТЦК та СП", — каже Фокусу Максимов.

Адвокат нагадує — якщо людині вручили повістку, вона поставила підпис, але не з'явилася в ТЦК — з цього моменту військкоми вважають її ухилянтом.

"Законодавці можуть спростити порядок прийняття постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Зараз воєнкоми мають право протягом двох місяців, з моменту, як людина не з'явилася за повісткою, притягнути її до адміністративної відповідальності. Але для цього вона все одно має з'явитися в ТЦК. Тому законодавці можуть зробити наступне: незалежно від того, з'явився військовозобов'язаний чи ні, протягом двох місяців з моменту вручення повістки — притягуватимуть до адміністративної відповідальності. У рамках штрафу — накладатимуть арешт на банківський рахунок", — додає експерт.

Подібні обмеження, за словами адвоката, мають діяти до зняття воєнного стану. В іншому разі блокування банківських рахунків або арешт нерухомості розцінюватиметься як обмеження прав, гарантованих Конституцією України. Зокрема — недоторканності житла та права на приватну власність.

Згідно зі статтею 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

"Право приватної власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. ", — йдеться в законі.

А стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла.

Коли з'явиться готовий текст законопроєкту про мобілізацію, що передбачає, зокрема, обмеження прав ухилянтів, Фокус знову повернеться до цього питання.

Нагадаємо, 10 грудня НАЗК відкрило доступ до реєстру електронних декларацій, який було закрито від початку повномасштабного вторгнення. Політики й чиновники не поспішають звітувати про свої доходи за 2021 і 2022 роки. Однак ті, хто встиг подати декларацію, як з'ясував Фокус, розжилися машинами, квартирами і накопичили мільйони гривень.

Фокус також вивчив доходи військових чиновників і голів ОТЦК, деякі з яких були замішані в корупційних скандалах. Виявилося, що дружини багатьох із них зуміли добре заробити під час війни.