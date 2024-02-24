Аудит від головкому Сирського: кого з тилу можуть відправити на фронт, — експерти

В українській армії проводять перевірки, щоб виявити військових, які за два роки війни не були на фронті. Експерти вважають, що в тилу чимало потрібних посад. Однак є й ті, кого насамперед можна направити в зону бойових дій, наприклад — роти охорони ТЦК. Фокус розбирався, кого торкнеться армійський аудит.

Під час зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу" 21 лютого, президент озвучив важливу тезу — як виявилося, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить масштабний аудит у Силах оборони України. Пізніше голова фракції СН Давида Арахамії підтвердив слова гаранта. Нардеп пояснив, що аудит пов'язаний із тим, що в нашій країні є військовослужбовці, які за два роки великої війни жодного разу не були на фронті.

"Є бригади або підрозділи [в Силах оборони України], які два роки на війні без ротації, а є підрозділи, які ніколи не були на фронті. Армія — 900 тисяч, із них 300 тисяч воюють, а де ще 600 тисяч? Ми розуміємо, що є співвідношення: на кожного солдата на передовій має бути [в тилу] логістика тощо. Уже знайшли вісім тисяч людей, які прикомандировані до Генштабу і не воювали. Вони вже готуються і підуть на підміну. Я вважаю, що після завершення аудиту цифра буде набагато більшою", — заявив Арахамія.

Мільйон військовослужбовців

Ще влітку 2022 року ексміністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення мобілізовано близько одного мільйона людей.

"Мобілізація в ЗСУ — до 700 тисяч осіб, прикордонники — до 60 тисяч, Нацгвардія — до 90 тисяч, Національна поліція — до 100 тисяч. У нас сьогодні понад 1 млн осіб у формі забезпечують діяльність сектору безпеки і оборони", — говорив Резніков.

З того моменту офіційно озвучені цифри значно не змінювалися. Наприкінці грудня 2023 року керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що приблизно Сили оборони України становлять один мільйон 100 тисяч людей. Йдеться про загальну кількість військових, які захищають Україну і служать у ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, Державній прикордонній службі. Лише приблизно третина з них — такі цифри озвучені публічно, зокрема нардепом Арахамією — перебувають у зоні бойових дій.

За словами Євгена Дикого, ветерана АТО, колишнього командира роти в батальйоні "Айдар" (2014), на одного бійця на передовій припадає кілька військовослужбовців у тилу. Тому люди, яких мобілізують, виконують різні завдання на різних ділянках фронту і тилу. Відповідно, не всі, хто входить до складу Сил оборони, мають перебувати на фронті.

"За нормами американської армії, на одного бійця, який виконує місію, припадає 11 військовослужбовців у тилу. Ми не можемо дозволити собі таке співвідношення. Але в нас одного бійця на "нулі" мають забезпечувати хоча б кілька військовослужбовців — так працює велика армійська машина", — говорив Дикий Фокусу.

В армії є небойові посади і напрямки — логістика, штаб, склад, медицина, навчальні та ремонтні частини, ТЦК. Крім того, є десятки тисяч військових, які перебувають на лікуванні або реабілітації, але продовжують числитися в частині.

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов додає, що зазвичай у бригаді на фронті є від трьох до семи бойових батальйонів, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Решта — у пункті постійної дислокації або на полігоні. Якщо йдеться конкретно про людей, які мають бути на фронті, але з якихось причин там не були — аудит необхідний.

"Усе залежить від командира — поїде військовий на фронт чи ні під час ротації. І тут може бути корупційна складова. З іншого боку, є різні посади в армії, які не передбачають присутності на фронті. Наприклад, ремонтники, логісти, комірники. Є й офіцери, і рядові, які не були на фронті, тому що їхні посади не бойові і передбачають присутність у зоні бойових дій", — каже Фокусу Жданов.

Політичний підтекст

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, у тилу є різні види військ. Наприклад, Сили територіальної оборони — їх налічується приблизно 200 тисяч осіб, їхнє завдання — захищати території, на яких вони були створені. Також є протиповітряна оборона — вони виконують бойові завдання в тилу. Тому, хто саме входить до восьми тисяч військовослужбовців, озвучених нардепом Арахамією, сказати складно. Однак найбільше запитань у експертів — до рот охорони військкоматів.

Як відомо, наприкінці 2023 року ДБР викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на службу в роти охорони ТЦК родичів керівництва міста. "Новобранці" проводили час на власний розсуд, навіть могли брати участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття, водночас отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення за рахунок бюджетних коштів.

"Якщо дають цифри — нехай пояснять, про кого йдеться. Якщо це роти охорони ТЦК — питань немає. Кого вони охороняють — не ясно. Є люди, які не були на фронті, але отримують УБД [учасника бойових дій — Ред.]. Але головне пану Арахамії не вийти на самих себе", — міркує Снєгирьов у бесіді з Фокусом.

Експерт вважає, що в заявленому аудиті, ймовірно, не останню роль відіграє політична складова.

"Аудит треба проводити в системі закупівель Міноборони України. За час роботи міністра Рустема Умєрова прострочена дебіторська заборгованість Міністерства оборони України зросла на 10 млрд грн. Це гроші, які не повернули фірми-експортери. Тому я б розглядав аудит [Олександра] Сирського як елемент інформаційної атаки на ексглаву ЗСУ Валерія Залужного. Його намагаються дискредитувати, показати, що його рішення були неправильними", — додає експерт.

Жданов вважає, що вісім тисяч військових, які могли бути на фронті, — це крапля в морі, адже з мільйона службовців у Силах оборони, якщо не брати до уваги ЗСУ, від Національної гвардії воюють тільки дві бригади, від Прикордонної служби України — на фронті тільки одна бригада, від Нацполіції — теж одна бригада воює.

Раніше політологи говорили Фокусу, що президент, імовірно, озвучив інформацію про "тисячі військових", які не були на фронті, щоб мотивувати нардепів підтримати законопроєкт про посилення мобілізації .

"Про військових на передовій було сказано, щоб збити градус від заяви Зеленського про те, що потрібно мобілізувати півмільйона людей, а грошей на це — немає. Думаю, сенс такий: нардепи мають ухвалити закон, хоча він і неоднозначний. Але при цьому не варто хвилюватися, що одразу після набуття документом чинності почнеться посилення призову. Знайшлися "1000 військових", яких можна відправити на фронт. А сам законопроєкт — це нібито підготовка на майбутнє. Президент дав депутатам пояснення, і вони будуть тепер його використовувати", — міркував у бесіді з Фокусом політолог Ігоря Рейтерович.

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