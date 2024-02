Розвіяти спекуляції та міфи: навіщо Зеленський розповів про втрати в лавах ЗСУ

Відомості про вбитих і поранених українських військових публікують західні ЗМІ, посилаючись на "обізнані джерела", а також російські пропагандисти. Вочевидь, глава держави вирішив закінчити з вкиданнями з приводу "мільйонних втрат". Але крім Москви, числом загиблих воїнів маніпулюють представники українських політсил, розповіли Фокусу політологи і військові аналітики.

Президент України Володимир Зеленський озвучив дані про втрати в лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тридцять одна тисяча українських військових загинули, заявив глава держави на пресконференції 25 лютого на форумі "Україна. Рік 2024".

"Не 300 тисяч, не 150 тисяч, як там бреше [президент Росії Володимир] Путін зі своїм брехливим колом. Але кожна втрата — це великі втрати для нас", — підкреслив Зеленський.

Російських солдатів, за його даними, загинуло 180 тисяч, а разом із пораненими рівень ворожих втрат доходить до півмільйона осіб. Кількість поранених і безвісти зниклих солдатів ЗСУ президент не уточнив, щоб Росія не дізналася, скільки "пішло з поля бою".

"Усього втрат загиблих і поранених у Росії 180 тисяч смертей. Я не знаю, скільки безвісти зниклих у них, але знаю, що до 500 тисяч у сумі з пораненими", — додав президент.

У Києві також акцентують увагу на десятках тисяч убитих українців на територіях, тимчасово окупованих військами РФ.

За три дні до пресконференції Володимир Зеленський порушував тему втрат в інтерв'ю каналу Fox News. Президент заявив, що у ЗСУ вп'ятеро менше вбитих військових, ніж у противника, але не назвав конкретної цифри.

Захід говорить про 70 тисяч убитих: чому цифри відрізняються

Західні ЗМІ з посиланням на американських чиновників і розвіддані наводили інші цифри втрат ЗСУ. Журнал The Economist писав про загибель щонайменше 70 тисяч українських військових і до 120 тисяч поранених. Такі самі цифри наводила газета The New York Times, назвавши дані про втрати ЗСУ "незвичним зізнанням" президента України, озвученим у період оборони за нестачі живої сили і боєприпасів, а також виходом із важливого міста Авдіївка.

"Дані Зеленського не вдалося перевірити незалежно. Цифра сильно відрізняється від оцінок офіційних осіб США", — ідеться в матеріалі.

У квітні 2023 року стався витік секретних документів Пентагону, зокрема розвідданих про війну в Україні. Згідно з цими даними, армія Росії втратила 189 500-223 000 військових, з них 35 500-43 000 убитими і 154 000-180 000 пораненими. Втрати ЗСУ оцінили в 15 500-17 500 убитими і 109 000-113 500 пораненими. Журналісти Reuters зазначали, що ці цифри приблизно в 10 разів перевищують озвучені офіційними особами України та Росії.

Зеленський оприлюднив рівень втрат за два роки війни, щоб росіяни не спекулювали на втратах, вважає генерал-майор, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 9 січня 2024 року сказав, що ЗСУ за 2023 рік втратили понад 215 тисяч осіб і 28 тисяч одиниць озброєння.

"У росіян у рази більше вбитих, це факт. Чому раніше не озвучувалися втрати? Щоб не піднімати паніку серед населення. Чи пов'язані ці дані із зупинкою військової допомоги США? Якби у нас було вбитих більше, ніж у ЗС РФ, тоді було б розумніше звертатися до жалості. А коли втрати менші, прийом не спрацює. Навпаки, показується успішний результат, а допомога потрібна, щоб стало ще краще", — коментує Ягун.

Експерт наводить аналогію з армією оборони Ізраїлю, яка від початку війни проти терористичної організації ХАМАС щодня звітує про загиблих і поранених. Дані оновлюють раз на день. Однак на оприлюднення чутливих відомостей треба отримати дозвіл військових і рідних загиблого.

В Україні таку статистику ведуть, але не оголошують настільки детально і часто.

"Кожна людина закріплена за військовою частиною, безіменні не стоять у строю. Були штатні одиниці. Якщо хтось зник безвісти або втік із фронту, пишеться заява в поліцію. Далі фіксують факт зникнення", — додає Ягун.

Хто в Україні спекулює втратами в лавах ЗСУ

Питання втрат у лавах Сил оборони України постає доволі часто в українських ЗМІ та соцмережах, викликаючи бурхливі суперечки та спекуляції. Основним джерелом цих відомостей, крім росіян, були відомі західні газети, але вони здебільшого користувалися "обізнаними джерелами".

Українська влада тримала в секреті рівень військових втрат. На закритість інформації раніше впливала суспільно-політична ситуація: домінування віри у швидку перемогу і непохитність допомоги Заходу, каже Фокусу політолог Володимир Фесенко.

"На жаль, зараз ми спостерігаємо повернення внутрішньої політики. Деякі опозиціонери працюють в унісон із роспропагандою за кількома тезами. Насамперед, це стосується висловлювань про нелегітимність президента після закінчення термінів повноважень", — зазначає фахівець.

П'ятирічний президентський термін Зеленського закінчується 20 травня 2024 року. Стаття 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" забороняє проводити будь-які вибори. Верховна Рада продовжила воєнний стан до 13 травня 2024 року.

Маніпуляції ведуться і з даними про жертви війни, тому Зеленський озвучив офіційні дані, вважає політолог.

"Українська опозиція стверджує, що треба говорити про високий рівень жертв. Причому точні дані не наводять, а іноді користуються цифрами з Росії. Президент використовує дані держструктур. Так, вони можуть бути неповними, але якщо їх спростовують, нехай дають свої джерела. Якщо політики наводять альтернативні цифри, які збігаються з Москвою, на превеликий жаль, вони працюють проти своєї країни", — підсумував Фесенко.

