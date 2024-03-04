Пробиває бункери. Як ефективніше вдарити бетонобійними ракетами Taurus по Кримському мосту

Німеччина сумнівається, чи варто відправляти Україні далекобійне озброєння. Тим часом офіцери Бундесверу обговорюють плани удару по переправі через Керченську протоку. Опитані Фокусом військові аналітики кажуть, що ракети Taurus лише зашкодять Кримському мосту, а для успішної атаки потрібна комбінація засобів.

Перехоплення обговорень керівництва повітряних сил Німеччини про постачання Україні крилатих ракет Taurus для знищення Кримського мосту викликало резонанс. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність злитих у мережу аудіозаписів і назвав те, що трапилося, "серйозним витоком інформації". Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про інформаційну війну з Росією.

Офіцери говорили про дві цікаві цілі для Taurus: переправу з півострова в Росію і склади боєприпасів, що розташовані вище за картою.

"Міст на сході важко дістати, але Taurus це може зробити. Склади боєприпасів теж можна вразити", — зазначає військовий під час бесіди.

Учасники діалогу визнають складність завдання, порівнюючи розміри Кримського мосту зі злітною смугою. Для успішних ударів знадобиться не 10 і навіть не 20 ракет Taurus, роблять вони висновки.

Не менш важливим питанням стало призначення цілей для ударів і як зробити так, щоб німецькі військові уникли прямої участі в російсько-українській війні.

Глава уряду Німеччини раніше визнав, що побоюється отримання ЗСУ Taurus через те, що ці ракети можуть вражати цілі в Москві.

"У Taurus далекобійність 500 кілометрів. Якщо її неправильно застосувати, вона може вразити ціль де-небудь у Москві", — заявив Шольц на зустрічі з жителями Дрездена.

Глава уряду навів й іншу причину неможливості надсилання Україні ракет: щоб контролювати їхнє застосування і навчити солдатів, треба відправити німецьких військових, але це виключено.

Варто зауважити, що ЗСУ мають на озброєнні французькі ракети Scalp EG та їхній британський аналог Storm Shadow. Дальність ураження снарядів — близько 250 кілометрів. Шольц знав про це і заявив, що британці та французи допомагають Києву наводити боєприпаси "на місці".

"Те, що роблять британці і французи в плані управління цілями і супроводу управління цілями, неможливо для Німеччини", — наводить слова канцлера газета Handelsblatt.

Цим зізнанням він викликав гнів партнерів. Велика Британія у відповідь заявила, що українські військові самі використовують крилаті ракети так, як вважають за потрібне.

Чи знайдуть бетонобійні Taurus слабке місце Кримського мосту?

Знищення опори Кримського мосту потребуватиме значної кількості німецьких снарядів, тому краще атакувати авто- і залізничні прольоти. Ці зони найслабші, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

"Основна проблема у військовому плані для України — це залізничне сполучення Росії з Кримом. Автомобільну магістраль значно простіше знищити, ніж залізничний проліт. У принципі ЗСУ можуть пошкодити колію поїздів, вистачить і однієї ракети з бетонобійним ефектом", — підкреслює аналітик.

Очевидно, Коваленко говорить про базову модель TAURUS KEPD 350 з тандемною бетонобійною бойовою частиною MEPHISTO і масою 481 кілограм. Цей тип ракет пробиває укріплені бункери, підриває командні пункти і склади боєприпасів.

"Потужності у ракети вистачить, головне — розрахувати цілі і вибрати зручний момент для атаки", — продовжив він.

Вдалого влучання по двох-трьох прольотах мосту вистачить для припинення постачання залізницею величезного угруповання росіян у Криму і на півдні України, додав Коваленко.

Сильна ударна хвиля при влучанні в ціль робить застосування ракет Taurus проти великих конструкцій "мегаефективним". Але є нюанс: щоб міст перестав функціонувати, а не просто завалилася одна секція, потрібно запускати ракети змішаного типу і БПЛА, акцентує увагу полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

"Необхідна балістика ATACMS, все одно російські ППО якусь частину ракет збиватимуть. Важливо зрозуміти, що кілька десятків снарядів і безпілотників прорвуть їхню оборону і завалять міст", — розповідає Фокусу військовий експерт.

П'ять-шість ракет Taurus лише частково пошкодять переправу, але змусять росіян зануритися в тривалі ремонтні роботи.

"Зараз скаржаться, що німці не дають Taurus. Ну дадуть 30 одиниць, і що? Треба ще хоча б 50-60 ATACMS і штук 30 важких безпілотників. Запускати слід усе одномоментно. Припустимо, одна ракета вдарить по секції, але ЗС РФ підженуть баржі та швидко її відремонтують. Навіщо починати, якщо не доводити справу до результату?" — ставить запитання військовий.

Головне завдання — обійти російську ППО

Ідею комбінованого удару по мосту через Керченську протоку висловлював колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Я очікую, що буде комбінація різних інструментів, які допоможуть зруйнувати міст. Це буде дуже складна комбінація різних можливостей. Очевидно, навіть якби я знав, я б не описував це детально. Я не знаю, що готує Україна. Я просто дуже впевнений, що ЗСУ знайдуть спосіб це зробити [зруйнувати переправу]", — говорив військовий.

Ходжес упевнений, що для операції підійдуть ракети Taurus, ATACMS або Storm Shadow/Scalp. За оцінками полковника запасу, ексспікера Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, у цей ряд чудово впишуться морські дрони Sea Baby.

"Особливість Taurus не тільки в 500 кілометрах, а й у бетонобійній можливості. Треба мати на увазі, що Кримський міст охороняється підрозділами ЗС РФ з моря, повітря і суші. Системи ППО навколо мосту розміщені досить щільно. Ідея запуску трьох ракет по залізничному полотну може бути приречена на провал", — зауважив фахівець.

Нагадаємо, Велика Британія пропонувала Німеччині відправити Україні ракети Taurus і критикувала Шольца за його нерішучість. Бундестаг раніше схвалив рекомендацію щодо виділення Києву додаткової військової допомоги, включно з ракетами Taurus.

Фокус раніше писав, що ракети Taurus завдадуть значної шкоди Чорноморському флоту Росії. Під загрозою опиняться цілі на тимчасово окупованих територіях України.