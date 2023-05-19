Дочка Демі Мур вперше вийшла в світ після народження первістка (фото)

Новоспечена мати вирушила на ринок за покупками.

Старша дочка голлівудських акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, 34-річна Румер Вілліс, яка 18 квітня народила свою першу дитину, була помічена в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Акторка обрала для виходу за покупками на ринку Еревхон літній білий ансамбль, що складається з максі-спідниці та вільної сорочки. Свій образ Румер доповнила білими сандалями без шнурків, сонцезахисними окулярами з бежевою оправою та коричневим клатчем. Світле волосся дочка зіркових батьків залишила розпущеним і вважала за краще бути без макіяжу.

Нагадаємо, Румер повідомила, що народила первістка 18 квітня. Акторка та її коханий Дерек Річард Томас розповіли, що назвали дівчинку Луеттою Іслі Томас Вілліс.

"Ти чиста магія, — написала під знімком Вілліс. — Народилася вдома у вівторок, 18 квітня. Ти більше, ніж ми будь-коли мріяли".

Про свою вагітність Румер повідомила у грудні, завантаживши серію зображень, на яких її кавалер кладе голову їй на живіт. Того ж місяця вона відсвяткувала шість років тверезості та поділилася у соціальних мережах фотографією, на якій вона ще малечею на гойдалках у дворі.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур показала перше фото своєї онуки.