Вікторія Бекхем кардинально змінила імідж (фото)

Знаменитість показалась з новою стрижкою та кольором волосся.

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем кардинально змінила імідж. Знімками в новому амплуа зірка сцени ділиться у своєму Instagram з понад 30 млн підписників.

Дружина Девіда Бекхема постала з короткою стрижкою та із світлим кольором волосся. До образу багатодітна мама додала масивні сонцезахисні окуляри та лаконічні сережки.

Втім, судячи з усього, це просто перука і знаменитість ввела в оману своїх фоловерів, які все одно впевнені, що Вікторія не могла відмовитися від свого довгого розкішного волосся.

Вікторія Бекхем Фото: Скриншот

Вікторія Бекхем одружена з футболістом Девідом Бекхемом майже 24 роки. Вони виховують чотирьох спільних спадкоємців — синів Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер. Первісток закоханих уже будує своє особисте та творче життя, одружившись з американською акторкою Ніколою Пельтц та остаточно переїхавши до США.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем зворушливо привітала свого батька з днем народження.

Також Фокус писав про вихід 49-річної Вікторії Бекхем на публіку в сукні з екстремальним вирізом.