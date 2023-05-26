Вагітна Ліндсі Лохан поділилася фото у чорному купальнику

Ліндсі Лохан ніжиться на сонечку перед народженням першої дитини.

36-річна американська акторка, модель, співачка та дизайнер Ліндсі Лохан поділилася у своєму Instagram-акаунті "вагітною" фотографією.

На знімку зірка фільму "Поцілунок на удачу" посміхалася, лежачи на шезлонгу в чорному купальному костюмі і в темних сонцезахисних окулярах.

"😎", — підписала просто знімок майбутня мама.

За день до цього Лохан позувала на знімку в басейні з витягнутими руками під час свого перебування в Омані.

"Королева землі", — прокоментувала її сестра Аліана Лохан.

Нагадаємо, минулого літа стало відомо, що Ліндсі Лохан вийшла заміж. Вони з коханим організували таємну церемонію одруження. У день свого 36-річчя, 2 липня 2022 року, Ліндсі поділилася спільними фото з чоловіком, повідомивши про радісну подію. Обранцем знаменитості став арабський бізнесмен Бадер Шамас. Точна дата весілля не була відома, проте нещодавно стало зрозуміло, що пара узаконила свої стосунки 3 квітня 2022 року. Медовий місяць пара провела в Туреччині.

Як подружжя вони з'явились на килимовій доріжці в листопаді минулого року, відвідавши останній фільм за участю Лохан "Незабутнє Різдво" у Нью-Йорку.

Також Фокус писав, що у березні Ліндсі Лохан оголосила про свою першу вагітність.