Стала відома стать майбутньої дитини Ліндсі Логан

Знаменитість у березні 2023 року оголосила, що вони з подружжям чекають на первістка.

36-річна американська акторка, модель, співачка й дизайнерка Ліндсі Логан чекає на первістка. Як повідомляє TMZ, у знаменитості буде хлопчик.

Зірка фільму "Поцілунок на удачу", яка живе в Дубаї останні вісім років, оголосила в березні, що чекає на дитину.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Минулого літа стало відомо, що Ліндсі Логан вийшла заміж. Вони з коханим організували таємну церемонію одруження. У день свого 36-річчя, 2 липня 2022 року, Ліндсі поділилася спільними фото з чоловіком, повідомивши про радісну подію. Обранцем знаменитості став арабський бізнесмен Бадер Шамас.

"Я найщасливіша жінка у світі. Ти знайшов мене та знав, що я хочу знайти щастя й благодать одночасно, — написала вона тоді в підписі, позуючи для милого знімка з коханим. — Я приголомшена тим, що ти мій чоловік. Моє життя й моє все. Кожна жінка повинна відчувати це щодня".

Медовий місяць пара провела в Туреччині. Як подружжя вони з'явилися на червоній доріжці в листопаді минулого року, відвідавши останній фільм за участю Логан "Незабутнє Різдво" в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про те, як Ліндсі Логан повідомила про свою вагітність чоловікові.