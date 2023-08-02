Квентін Тарантіно поверне на екрани хворого Брюса Вілліса

Режисер хоче бачити легенду Голлівуду в епізодичній ролі.

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно, який планує останній фільм у своїй кар'єрі, хоче зняти у фінальній картині "Кінокритик" 68-річного Брюса Вілліса, надавши тому можливість ще раз з'явитися на екрані перед тим, як обидва підуть з кіно, пише The Daily Express.

Раніше актор і режисер разом працювали над культовим "Кримінальним чтивом", а зараз Квентін планує дати Брюсу невелику роль у стрічці "Кінокритик".

Квентін Тарантіно і Брюс Вілліс, 1994 рік Фото: Getty

За інформацією журналістів, Тарантіно поки не звертався до сім'ї актора, але він планує поважати їхні побажання, якщо вони скажуть, що Вілліс надто хворий, щоб узяти участь, і натомість може включити до сюжету уривок з одного з попередніх фільмів актора.

Режисер розповів, що "Кінокритик" — фільм про порножурналіста, дія якого відбувається в Південній Каліфорнії 1977 року. Прототипом головного героя став реальний кінокритик порнографічного журналу, який режисер читав, коли ріс і працював продавцем торгових автоматів.

"Усі інші речі були надто огидними, щоб їх читати, але потім була ця порнографічна газета, на якій була справді цікава сторінка з фільмами. Він писав про популярні фільми і був другорядним критиком. Я думаю, що він був дуже хорошим критиком. Він був до біса цинічний. Його рецензії були чимось середнім між раннім Говардом Стерном і тим, чим міг би бути Тревіс Бікл, якби він був кінокритиком. Подумай про щоденникові записи Тревіса. Але цей порнокритик був дуже, дуже кумедним. Він був дуже грубий, знаєте. Він матюкався. Він використовував расові образи. Але його л***но було дійсно кумедним. Він був до біса грубим. Він писав так, ніби йому 55, але йому було всього близько 30 років. Він помер наприкінці 30-х років. Якийсь час це було неясно, але тепер я провів додаткові дослідження і думаю, що це були ускладнення через алкоголізм", — повідав Тарантіно.

На головну роль Квентін не планує запрошувати британського актора. Він зазначає, що британці й так грають занадто багато американців.

Брюс Вілліс минулого року завершив свою акторську кар'єру. Це сталося після того, як йому поставили діагноз "лобно-скронева деменція".

Квентін Тарантіно заявляв, що до 60 років зніме свій 10-ий фільм і піде з кіно. У березні стало відомо, що він дописав сценарій. Однак страйк у Голлівуді може призвести до того, що раніше заплановані терміни зйомок сильно посунуться.

Раніше Фокус писав, що Брюс Вілліс мало не загинув на зйомках "Міцного горішка".