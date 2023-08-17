Чоловік Брітні Спірс почав шантажувати артистку, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Асгарі хоче отримати більше, ніж йому належить за умовами шлюбного контракту.

Не встигла світ облетіти інформація про те, що Брітні Спірс розлучається з чоловіком Семом Асгарі через 14 місяців після весілля, як таблоїди підкинули чергову гарячу новину: поки ще благовірний артистки пригрозив їй оприлюднити надзвичайно незручну інформацію, якщо вона не погодиться переглянути умови шлюбного контракту. Про це повідомляє Page Six.

За даними ресурсу, модель і фітнес-тренер вимагає більшої виплати, ніж та, про яку вони спочатку домовилися, в обмін на його мовчання.

"Асгарі намагається домовитися про поступки окрім свого шлюбного контракту і погрожує оприлюднити надзвичайно незручну інформацію про Брітні, якщо йому не заплатять. Так ось на чому зосереджений Сем", — пише таблоїд із посиланням на своїх інсайдерів.

Зі свого боку джерело, близьке до Спірс, назвало чутки абсурдними.

"Її адвокат, колишній федеральний прокурор, жодним чином не дозволить будь-кому вимагати гроші у Брітні Спірс", — сказав він у коментарі Daily Mail.

Шлюб пари протримався 14 місяців Фото: Britney Spears/Instagram

Про шлюбний контракт пари і про те, яким він буде, багато говорилося ще до одруження. Багато шанувальників співачки всерйоз побоювалися, що Асгарі може обібрати довірливу Брітні. Однак документ, у складанні якого брав участь її адвокат Метью Розенгарт, був на користь Спірс. За його умовами, будь-які гроші, які вона заробила до весілля, захищені.

Поки що залишається незрозумілим, чи зможе Сем претендувати на частину грошей, які його дружина заробила, поки вони були одружені.

Статки суперзірки становлять 60 мільйонів доларів, але вона також платить десятки тисяч доларів на місяць як аліменти своєму колишньому чоловікові Кевіну Федерлайну на двох синів — 16-річного Джейдена Джеймса і 17-річного Шона Престона. Вони повністю перебувають під опікою батька.

Сем і Брітні одружилася в червні 2022 року, але разом — з 2016 року. Модель іранського походження пройшов з артисткою через усі судові тяжби в той час, коли вона зажадала звільнити її від 13-річного опікунства батька. У багатьох інтерв'ю зірка говорила, що саме Асгарі був тією людиною, яка допомогла пережити їй найважчі часи.

Однак у шлюбі все виявилося негладко. Як пише TMZ, було лише питанням часу, коли Сем подасть на розлучення.

Сем Асгарі зі своєю матір'ю

З чуток, пара багато сварилася і мало не доходило до бійок, а також нібито Брітні зраджувала молодому чоловікові.

На даний момент зірка ніяк не коментує те, що відбувається. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото верхи на коні і розповіла, що не може визначитися, яку купити. Ні слова про розлучення, ні натяку на дикі танці.

Брітні Спірс вирішила купити собі коня, покатавшись верхи в Мексиці Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс записала відео з танцями біля пілона.