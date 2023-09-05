Принц Йорданії, Барбара Палвін і Мішель Єо: топ 5 весіль минулого літа 2023 року

Влітку 2023 року чимало селебріті та титулованих осіб пов'язали себе узами шлюбу. І головним весіллям літа, безперечно, стало розкішне торжество кронпринца Хусейна з Йорданії.

Літо — традиційний час для весіль. І багато зірок обрали літо 2023, щоб зв'язати себе узами шлюбу. У таблоїдах літо навіть називають "сезоном весіль". Деякі із зірок вирушили до Європи, як модель Барбара Палвін. А деякі вирішили влаштувати церемонію в американському стилі, як актриса Маргарет Куеллі.

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Фокус вибрав найкрасивіші та найцікавіші весільні церемонії літа 2023.

Весілля принца Йорданії Хусейна і Раджви Аль-Саїф

Відкрив сезон весіль літа 2023 кронпринц Йорданії Хусейн. Батьки принца і його чарівної нареченої Раджви Аль-Саїф влаштували грандіозну вечірку на 170 гостей. А на найбільш релігійній церемонії в палаці Захран були присутні 140 запрошених.

Весілля принца Йорданії Хусейна і Раджви Аль-Саїф Фото: Instagram @rhcjo Весілля принца Йорданії Хусейна і Раджви Аль-Саїф Фото: Instagram Royal Hashemite Court

І невелика, "скромна" церемонія в альтанці була особливо примітна. Адже її відвідали монархи і політики з усього світу. Тільки від Великої Британії були принц Вільям, Кейт Міддлтон, принцеса Беатріс та її чоловік.

Групове фото всіх королів і королев на весіллі принца Хусейна Фото: Royal Hashemite Court

США представляла Джилл Байден — без чоловіка, але з онукою, а з Нідерландів приїхав король Віллем Александр із дружиною.

Фото: Getty Images Фото: Instagram queenrania Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Instagram Royal Hashemite Court

Саме весілля стало симбіозом європейської та йорданських культур. Наречена змінила кілька вбрань, на вечірку, де виступали танцювальні колективи, її з чоловіком віз вінтажний Range Rover 1984 року, на якому колись каталася королева Єлизавета, принц Хусейн шаблею розрізав величезний семиярусний торт, а гостей пригощали національною стравою мансаф. Після всі високопоставлені гості принца Хусейна зібралися, щоб зробити унікальне групове фото.

Весілля Джона Гемма та Анни Оцеоли

52-річний актор Джон Гемм, зірка серіалів "Божевільні", "Записки юного лікаря" і "Чорне дзеркало", одружився вперше саме цього літа.

Один із найзавидніших холостяків Голлівуду став чоловіком своєї колеги, 35-річної актриси Анни Оцеоли.

Весілля відбулося в мальовничому місці, каньйоні Андерсон у Каліфорнії, де знімали фінал "Божевільних" 2015 року. Наречена була в простій, але елегантній білій сукні, Джон Гемм вибрав костюм і краватку-метелика. А клятвами закохані обмінялися перед заходом сонця.

Весілля Барбари Палвін і Ділана Спрауса

Ангел Victoria's Secret Барбара Палвін і зірка фільму "Дружина астронавта" Ділан Спраус влаштували романтичну церемонію в містечку біля Будапешта. Палвін родом з Угорщини і її батьки володіють чарівним маєтком Harlekin Birtok, який здають для весіль зокрема. Так що з місцем проведення церемонії було все просто.

Весілля Барбари Палвін і Ділана Спрауса

Клятвами Спраус і Палвін обмінялися в старовинній церкві, де 34 роки тому одружилися батьки Барбари. А під час заходу модель змінила одразу три вбрання: під вінець йшла у Vivienne Westwood, для першого танцю з нареченим вибрала Philosophy di Lorenzo, а після опівночі переодяглася в червону сукню від румунського бренду Mero.

Це була данина угорській традиції, коли після опівночі наречена одягає червоне.

Весілля Мішель Єо та Жана Тодта

Оскароносна акторка Мішель Єо і колишній генеральний директор Ferrari Жан Тодт були заручені з 2004 року. І нарешті, вирішили пов'язати себе узами шлюбу.

Весілля Мішель Єо та Жана Тодта Фото: Instagram massafelipe

Над своїми заручинами завдовжки 19 років вони навіть зіронізували в запрошеннях на весілля.

Весілля Мішель Єо та Жана Тодта Фото: Instagram massafelipe

Весілля було милим і скромним. Наскільки скромною може бути урочистість зі знаменитими гостями і "Оскаром" нареченої. Клятвами 60-річна Мішель і Жан обмінялися в Женеві. І наречена навіть встигла змінити два вбрання. Для церемонії вона вибрала шовкову блузку і пишну спідницю, а на вечірку обрала сукню з корсетом.

Весілля Маргарет Кволлі та Джека Антоноффа

Маргарет Кволлі, зірка серіалу "Прибиральниця: історія матері-одиначки" і фільму "Одного разу в Голлівуді", вийшла заміж за свого бойфренда Джека Антонофф на інтимній церемонії на Лонг-Біч у Нью-Джерсі.

Дочка акторки Енді Макдавелл вибрала миле рибальське селище і влаштувала церемонію в сільському стилі. Але в підсумку весілля привернуло таку кількість фанатів, що паралізувало життя містечка. Адже гостями на весіллі Маргарет і Джека були Тейлор Свіфт, Лана Дель Рей, Зої Кравіц, Ченнінг Татум та інші селебріті.

Маргарет змінила дві сукні, віддавши перевагу богемному стилю, і мала дуже щасливий вигляд.

Весілля Маргарет Кволлі

Утім, літо 2023 не обійшлося і без розлучень. Так, Брітні Спірс, чиє весілля минулого року стало головною подією сезону, оголосила, що розлучається з Семом Асгарі. Пара розлучається зі скандалом і Сем, який був поруч із Брітні в найважчі моменти її життя, вже з'їхав із сімейного будинку.