"У Києві найсмачніша кава в Європі": Шон Пенн та Стівен Фрай відповіли на запитання Фокуса

Про враження від українських кіно та столиці розповіли зірки світового масштабу.

6 травня 2023 року в Києві відбувся третій Саміт Перших леді та джентльменів, ініційований дружиною президента України Оленою Зеленською. Подію відвідали іноземні гості, серед яких актори Стівен Фрай та Шон Пенн. Фокусу вдалося поспілкуватися зі знаменитостями, які публічно підтримують Україну.

Саміт Перших леді та джентльменів ініційований Оленою Зеленською. Уперше його провели у 2021 році. Це міжнародна платформа, що обʼєднує перших осіб світу та сприяє їхньому діалогу з метою подолання глобальних гуманітарних питань.

У 2023 році його відвідали американський актор та режисер Шон Пенн, британський актор та телеведучий Стівен Фрай, французький кінорежисер Мішель Хазанавічус та інші "перші особи світу".

Шон Пенн

63-річний американський актор та режисер Шон Пенн уже не вперше приїжджає до України під час повномасштабної війни. Він також відвідав Саміт та відповів на запитання журналістки Фокуса про його ставлення до українського кіно.

"Я збрешу, якщо скажу, що володію глибиною і знаннями про українські фільми. Нещодавно познайомився з "Плем'ям", це страшенно хороший фільм, чудовий режисер. А я стільки всього бачив… Я багато спілкуюся з українськими діячами кіно в ході співпраці з українським урядом у лінії зйомок мого фільму і знайомлюсь, у зв'язку з іншою роботою, з режисерами і документалістами", — відповів Пенн.

Зазначимо, що режисер названого Пенном фільму — Мирослав Слабошпицький. Картину зняли у 2014 році.

За словами американського оскароносного режисера, українські митці наразі буквально творять історію.

Шон Пенн підтримував Україну ще до 2022 року. Він зняв фільм "Суперсила" про боротьбу нашої країни за незалежність, який незабаром вийде на екрани.

Зокрема колишній чоловік Мадонни привіз в Україну свій "Оскар", який залишатиметься тут до нашої перемоги.

Шон Пенн в Україні Фото: пресс-центр штаба ООС

Стівен Фрай

66-річний британський комедійний актор та телеведучий Стівен Фрай позитивно відгукнувся про столицю України, яку він відвідав уперше.

"Я вперше у Києві і я приємно вражений. Особливо довгою вулицею неможливою для того, щоб назву повторив хтось із англосаксів: Хрещатик. Це всерйоз одна з найграндіозніших вулиць у світі", — відповів актор на запитання Фокуса про його враження від Києва.

Також Фрая вразили шедеври архітектури української столиці.

"Я дуже хотів побачити Золоті ворота. Було приємно бачити багато туристів біля Золотих воріт. Там були виставки неподалік", — розповів ведучий саміту.

Проте найголовнішим досягненням Києва Фрай вважає місцевих людей та доброту, а не архітектуру.

"Я боявся, що потраплю на вулицю міста, до агресивного товариства переляканих людей. А люди посміхаються та вітаються. До речі, у вас найсмачніша кава в Європі!" — додав британський актор.

Зазначимо, що Стівен Фрай від початку повномасштабного вторгнення РФ підтримує Україну, а напередодні він уперше прибув до Києва, аби стати ведучим третього Саміту Перших леді та джентльменів.

Стівен Фрай Фото: Getty Images

Також подію відвідав 56-річний французький оскароносний режисер Мішель Хазанавічус.

2011 року він зняв картину "Артист", яка отримала кінопремію "Оскар" за найкращий фільм, а сам Хазанавічус — "Оскар" за найкращу режисерську роботу.

Французький режисер прибув в Україну вже втретє за останні 10 місяців. Хазанавічус опікується допомогою Україні та збирає гроші на напрямок Відновлення, будучи при цьому амбасадором української фандрайзингової платформи United24.

Мішель Хазанавічус Фото: Фокус Мішель Хазанавічус Фото: Фокус

Нагадаємо, Шон Пенн заявляв про свою готовність воювати за українців.

Раніше Фокус писав про візит Шона Пенна на Донеччину у 2021 році.