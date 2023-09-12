Селена Гомес показала результати свого схуднення (фото)

Артистка продемонструвала два стильні образи у темних відтінках.

31-річна американська співачка та акторка Селена Гомес продемонструвала результати свого схуднення. Знімком у боді зірка соцмереж ділиться в Instagram з понад 420 млн підписників.

На фото виконавиця продемонструвала свою підтягнуту фігуру в чорному боді з глибоким декольте, позуючи для дзеркального селфі.

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Селена Гомес Фото: Instagram/Selena Gomez

31-річна артистка додала до луку пару золотих сережок, а її темне волосся було зав’язане в тугий пучок.

Гомес також продемонструвала свої підтягнуті ноги на іншій фотографії, яка була опублікована в її Instagram Story раніше того ж дня. На знімку Селена присіла, продемонструвавши інакше темне вбрання, яке включало модну куртку та шкіряні туфлі. Волосся американської знаменитості було розпущене.

Селена Гомес Фото: Selena Gomez/Instagram

Раніше зірка соцмереж із сарказмом реагувала на критику хейтерами своєї "зайвої" ваги. Вона зізналася, що просто "набрала" під час новорічних свят.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Селена Гомес показала ідеальний манікюр для осені 2023 року.

Також Фокус писав про чутки, що нова пісня Селени Гомес присвячена її колишньому бойфренду — співаку The Weeknd. Вони зустрічалися у 2017 році впродовж 10 місяців.