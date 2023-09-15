Продукти антистрес: як упоратися зі стресом за допомогою їжі

Антистресові продукти — це "повільні" продукти, які допомагають розслабити мозок. Експерти радять, як впоратися зі стресом за допомогою їжі.

Так, є продукти, які допомагають розслабити мозок. Це підтверджує психологиня Лурдес Рамон, експертка в галузі енергетичного харчування. Дати мозковій діяльності невеличкий відпочинок — доволі поширене бажання в епоху багатозадачності, коли більшу частину нашого дня ми працюємо в шаленому темпі. Хоча розслаблення розуму залежить не тільки від споживання певних продуктів, їжа, як і раніше, залишається визначальним фактором. Про це пише Vogue Italia.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Від чого залежить енергія

Фото: Getty Images

"Те, як ми думаємо і відчуваємо, багато в чому залежить від того, що ми їмо", — підкреслює Рамон. "Згідно з принципами енергетичного харчування, існують продукти, що дають нам граничну енергію Інь, відцентрову, таку, що розсіює, вібраційну, зі швидким, але поверхневим впливом, яка запалює і розширює. Вживання цих продуктів прискорює діяльність нашого мозку і підвищує рівень стресу. Нам потрібні продукти, які дають інший тип енергії: доцентрову, яка вібрує і діє повільніше".

Антистресові продукти, які розслаблюють мозок:

Продукти, багаті на вітамін В1, оскільки останній бере участь в утворенні нейромедіаторів і захищає нервові клітини. Продукти, які його містять — бобові, цільнозернові, насіння, горіхи.

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Продукти, які містять Омега-3 — жирна риба, така як лосось, скумбрія і сардина. Омега-3 також присутні в насінні чіа та волоських горіхах. Вони регулюють дендритні зв'язки нейронів, тобто зв'язки між нейронами, які пов'язані з відчуттям стресу та тривоги.

Продукти, що містять триптофан — амінокислоту-попередницю серотоніну, яка необхідна для поліпшення настрою. Він міститься в соєвих бобах, арахісі, рисі, яйцях, бананах і молочних продуктах.

Фото: Freepik

Фосфоліпіди, такі, як лецитин, також допомагають заспокоїти мозкову діяльність. Крім побудови оболонок, що оточують нейрони, вони містять холін — важливу поживну речовину, фізіологічний попередник ацетилхоліну — речовини, необхідної для мозкових процесів, таких як пам'ять. Ми можемо отримувати фосфоліпіди через такі продукти, як яйця, молоко, зародки пшениці, мигдаль.

До продуктів, які чинять стресовий вплив на мозкову діяльність, належать алкоголь, кава, чай, солодкі газовані напої, рафінований цукор, підсолоджувачі, морозиво, шоколад. "Не забувайте про рафіновані вуглеводи (білий хліб і макарони, печиво, сухарики, запаковані солодощі) і трансжири, які присутні в нарізаному хлібі, гамбургерах, бісквітах, вершковому маслі, спредах", — додає Рамон.

Звички, що руйнують думки

Фото: Freepik

Не применшуючи важливості харчування для психічного здоров'я, слід зазначити, що деякі хороші щоденні практики нехарчового характеру також можуть сприяти розслабленню мозку. Вкрай важливо не забувати щодня присвячувати час догляду за собою, заняттям, які нам подобаються та приносять задоволення, чи то читання книги, чи то малювання. Було б непогано перед сном записувати свої негативні думки, переживання або просто список завдань на наступний день.

Іван Егускіса, психолог, експерт у галузі когнітивно-поведінкової терапії, тривоги та безсоння, підтвердив, що ця звичка створювати своєрідний порядок денний/турбот/завдань дає нам змогу розділити ці думки й не "укладати їх у ліжко", тим самим зводячи до мінімуму ризик їхнього проникнення в наші голови посеред ночі. Ця практика також допомагає створити простір і моменти самотності для аналізу занепокоєння і, за необхідності, як підкреслює психологиня Барбара Товар, "зосередитися на емоціях, про які протягом дня немає часу міркувати".

Нагадаємо, вчені довели, що одна порція горіхів на день допоможе знизити ризик депресії.

Раніше Фокус писав про те, що тривогу можна назвати природною реакцією організму на стрес, але є певні продукти, які допоможуть зменшити його.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця