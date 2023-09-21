Джіджі Хадід показала доньку, що підросла (фото)
Хай Хадід Малік, спадкоємиці Джіджі Хадід та Зейна Маліка, виповнилося три роки.
28-річна американська модель Джіджі Хадід показала доньку, що підросла. Знімками зі святкування третього дня народження спадкоємиці зірка подіумів палестинського походження ділиться в Instagram.
"Цього тижня святкували наші три рочки. І це велика честь бути її мамою, щоб побачити життя через неї!!!! Вітаю з Днем народження мою наймилішу, найрозумнішу, наймудрішу подружку. Дитина мрії / любов мого життя", — написала колишня дівчина музиканта Зейна Маліка.
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Зокрема Джіджі показала святковий стіл іменинниці, який включав у себе різнокольоровий торт, полуниці та сік. Також для Хай зробили торт з героями мультфільму "Крижане серце".
28-річна модель не показує обличчя своєї спадкоємиці, зберігаючи її приватність.
Дівчинка народилася у союзі Джіджі Хадід та музиканта Зейна Маліка восени 2020. Втім, за рік пара розпалася через скандал з домашнім насильством з боку співака, яке він застосував до матері Джіджі Йоланди Хадід. Наразі вони зберігають стосунки заради виховання спільної дитини.
Нагадаємо, що відбувається між Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо.
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