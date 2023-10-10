Брітні Спірс у прозорому боді влаштувала дивні танці на тлі різдвяної ялинки

Танці артистки стають дедалі відвертішими.

41-річна американська співачка Брітні Спірс, залишившись самотньою після того, як її чоловік Сем Асгарі подав на розлучення, а з бойфрендом із кримінальним минулим Полом Солізом не склалося, вирішила сама собі влаштувати свято. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала новий ролик із танцями на тлі вбраної різдвяної ялинки. І нехай до Різдва ще 2,5 місяця, виконавицю це не бентежить.

Важливо Брітні Спірс влаштувала танці навколо жердини з телефоном у руках

Вона хвацько витанцьовує в прозорому бузковому боді зі щільними вставками на грудях і в області бікіні. Образ доповнюють чорні чоботи. Волосся Брітні традиційно розпущене, а в кадрі, крім неї, нікого немає. Спірс танцює під джазову мелодію, а її рухи традиційно хаотичні і гранично відверті.

Артистка утрималася від довгих підписів, обмежившись парою емодзі, і закрила коментарі.

Останнім часом стан Брітні все більше викликає тривогу у її шанувальників. Не так давно вона танцювала з ножами, чим налякала своїх собак і шанувальників. Останні навіть викликали поліцію в її будинок . Пізніше артистка пояснила, що ножі в неї бутафорські, і замовила їх вона для Геловіна. Брітні попросила фанатів більше не дзвонити в поліцію.

Тимчасом її без п'яти хвилин колишній чоловік Сем Асгарі починає знову з'являтися на публіці, а на сторінці в соцмережі публікує досить відвертий контент, наприклад, відео з душу .

Раніше Фокус писав, що батько артистки Джеймі Спірс потрапив до лікарні у важкому стані. Незважаючи на проблеми з його здоров'ям, знаменита дочка не має наміру миритися з ним.