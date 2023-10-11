Топ 7 прихованих причин втоми, які зовсім не пов'язані зі сном
Втома буде вашим супутником, якщо ви погано спите та не досипаєте належні сім-дев'ять годин. Але буває так, що втома і відсутність сил ніяк не пов'язані з тривалістю сну.
Можливо, ви маєте справу з психічним або фізичним захворюванням, і в цьому разі дуже важливо прислухатися до ознак виснаження вашого організму і вчасно звертатися по професійну допомогу. Що ж таке втома і які існують приховані причини, через які ви можете відчувати ці відчуття. Про це пише EatingWell.
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Почуття втоми може бути результатом фізичних або психічних процесів в організмі, а часто і того, і іншого, каже доктор медичних наук, лікар-терапевт Вільям В. Лі. З фізичного боку це можуть бути:
- стомлення від нестачі сну;
- м'язова втома після інтенсивних тренувань.
- виснажені запаси енергії. Недостатнє харчування та гідратація можуть призвести до відчуття нестачі енергії..
- гормональні збої. Це може вплинути на природне вироблення мелатоніну в організмі, що впливає на циркадний ритм.
У психологічному просторі втома може проявлятися через:
- порушення нормальної активності нейромедіаторів;
- психічний розлад, який знижує настрій і, як наслідок, енергію;
- надмірний стрес. У кого є час на фізичну енергію, коли ви намагаєтеся загасити стільки психологічних пожеж
- емоційно виснажлива обстановка або ситуації.
Якщо ви почуваєтеся стомленим занадто часто, причиною може бути один із цих чинників.
Зневоднення
У занадто зайнятих людей, які часто відчувають втому без явної причини, частою проблемою є зневоднення.
"Зайняті люди іноді забувають пити достатньо води протягом дня. Коли ви зневоднені, ваш кров'яний тиск може впасти. Це означає, що до мозку і м'язів надходить менше крові, що призводить до відчуття втоми", — каже Лі.
Рішення: пийте більше води і їжте більше продуктів, які містять воду. Ви повинні пити стільки рідини, щоб ваша сеча мала світло-жовтий відтінок.
Дисбаланс поживних речовин
"Незбалансоване харчування стає дедалі більш процвітаючим, і багато людей не споживають достатньо калорій для задоволення своїх щоденних енергетичних потреб", — пояснює дієтологиня Патрісія Баннан. У результаті "низький рівень заліза, вітаміну D і вітаміну B12 може викликати у вас відчуття втоми, занепокоєння і слабкості".
Рішення: зосередьтеся на балансі, радить Баннан: "Найкращий підхід до харчування для отримання постійної енергії — це включати в кожен прийом їжі суміш складних вуглеводів, корисних жирів і нежирних білків".
Стрес і тривога
"Хоча тривога може проявлятися у вигляді "заведеності" або циклічних думок, це виснажує вашу енергію і може також призвести до відчуття втоми. Тривожний розум щосили намагається відпочити. Це все одно, що залишити машину на холостому ходу вночі замість того, щоб вимкнути двигун", — пояснює Баннан.
Рішення: знайдіть стійке положення і зосередьтеся на своєму диханні. Це допоможе вам відновити концентрацію. "Оптимальне дихання — це глибокий вдих животом. Коли ви перебуваєте в стані стресу або занепокоєння, дихання часто залишається поверхневим і зосередженим у грудях, а це вимагає більше енергії та доставляє менше кисню", — каже експертка.
Дихання животом, також відоме як діафрагмальне дихання, може допомогти регулювати нервову систему і знизити фізіологічну реакцію організму на стрес. Наступного разу, коли ви відчуєте, що стрес або занепокоєння забирають у вас енергію, покладіть руку на живіт і зосередьтеся на глибокому диханні.
Депресія
Багато інших людей відчувають деякі симптоми депресії без офіційного діагнозу. "Той, хто перебуває в депресії, найімовірніше, почуватиметься втомленим, таким, що втратив мотивацію і виснаженим", — каже Лі.
Рішення: найкращий спосіб впоратися з втомою, пов'язаною з депресією, — це лікувати саму депресію, радить Лі: "Це можна зробити, використовуючи комбінацію методів, включно з терапією, прийомом антидепресантів, поліпшенням дієти і способу життя, а також отриманням допомоги фахівця для усунення тригерів депресії".
Зверніться до лікаря, щоб скласти індивідуальний план лікування та отримати направлення до психолога, психіатра, терапевта або консультанта.
Вагітність або гормональний дисбаланс
Втома — один із найпоширеніших симптомів гормонального дисбалансу, — ділиться Баннан. Низький рівень прогестерону може заважати вашому сну, а високий рівень може викликати втому. Естрогенні зрушення, які відбуваються разом із менопаузою, також можуть завдати шкоди сну та енергії.
"Вагітність, грудне вигодовування, післяпологовий період, лікування безпліддя і менструальний цикл — це американські гірки для ваших гормонів, через які ваш рівень енергії досягає піку і різко падає; часто без попереднього повідомлення", — каже Баннан.
Рішення: ваш найкращий план атаки — поговорити зі своїм лікарем або акушером-гінекологом, — пояснює доктор медичних наук Філіп Дж. Коззі. За необхідності вони можуть узяти аналіз крові та скласти план дій, який допоможе повернути рівень гормонів і енергії в потрібне русло.
Анемія
"За меншої кількості кисню всередині ви відчуваєте більшу втому. Анемія може бути викликана кровотечею, зокрема рясною менструальною кровотечею, захворюванням нирок, хронічними захворюваннями, такими як рак і дефіцит заліза", — каже Лі.
Анемія особливо поширена серед жінок у пременопаузі, людей із розладами травлення і тих, хто не їсть достатньо харчових джерел заліза.
Рішення: Лікування втоми, пов'язаної з анемією, полягає в усуненні причин самої анемії, яка часто пов'язана із залізом. Лікар може допомогти вам встановити точну причину. Простий аналіз крові може діагностувати анемію. Потім ваш лікар може порекомендувати вам добавки заліза і скоригувати харчування.
Хронічні захворювання
Існує також безліч захворювань, як-от серцева недостатність, фіброміалгія, аутоімунні захворювання, захворювання щитоподібної залози, захворювання нирок, захворювання печінки та багато інших, які можуть спричинити хронічну втому.
Рішення: вкрай важливо отримати індивідуальне лікування для вашого конкретного стану, як для лікування самого захворювання, так і для лікування пов'язаної з ним втоми. Тому важливо регулярно проводити чекапи організму та відвідувати лікаря.
Як відрізнити звичайну втому від хронічної?
Втома, як правило, є доволі тимчасовим, суб'єктивним станом, і її часто можна звести до мінімуму за допомогою певних поведінкових змін, як-от сон, режим харчування та баланс між роботою й особистим життям.
Це сильно відрізняється від синдрому хронічної втоми, також званого міалгічним енцефаломієлітом (МЕ), який триває понад шість місяців і не минає за умови постільного режиму або зниження повсякденної активності менш ніж на 50%.
Крім відчуття крайньої втоми, люди, які страждають на синдром хронічної втоми, часто відчувають біль у м'язах і суглобах, затуманеність свідомості, труднощі з концентрацією уваги, погіршення пам'яті, прискорене серцебиття та запаморочення.
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