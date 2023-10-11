Б'янка Цензорі проігнорувала своїх італійських родичів

Дідусь і бабуся Б'янки Цензорі виїхали з Італії 1960 року в Мельбурн разом зі своїми п'ятьма дітьми. Батько дружини Каньє Веста кілька разів приїжджав на батьківщину.

28-річна Б'янка Цензорі, дружина 46-річного американського репера Каньє Веста, у якої італійське коріння, під час скандального відпочинку в цій країні жодного разу не відвідала своїх родичів, повідомляє Daily Mail.

Важливо Каньє Вест та Бʼянка Цензорі одружилися через релігійні причини

В ексклюзивній розмові з MailOnline двоюрідна сестра Б'янки Фабіола Цензорі, яка живе в Джуліанові, розповіла, що пара багато чого досягла. Водночас вона поскаржилася на те, що родинні зв'язки практично обірвалися.

"Ми не бачили тут нікого з сім'ї Б'янки вже багато років. Старший із дітей мого дядька певний час приїжджав до Італії, але багато років тому перестав. Я ніколи не зустрічалася з Бьянкою, але мені б дуже хотілося це зробити — було шкода, що вона не приїхала до нас у гості, коли була у відпустці тут, в Італії. Ми могли б показати їй, де виросли її батько, його брати і сестри, а також її бабуся і дідусь. Її батько приїхав сюди багато років тому, і ми провели прекрасний вечір разом з усією сім'єю, і було чудово побачити його, але щодо Б'янки і Каньє, без коментарів. Ми почуваємося трохи проігнорованими", — зазначила Фабіола.

Інший родич, який попросив назвати його тільки Андреа, додав:

"Я ніколи не зустрічав Б'янку, але сподіваюся, що наступного разу, коли вона буде в Італії, вона приїде до нас у гості. Я чув про неї все від інших родичів, і вона здається дуже веселою. Я думаю, вечір з нею і Каньє буде дуже цікавим".

Б'янка Цензорі з матір'ю та сестрами Фото: Alyssia Censori/Facebook

Бабуся і дідусь Бьянкі, Філіппо і Грація Цензорі, емігрували з Джуліанови 1960 року зі своїми п'ятьма дітьми. Коли їм було по 35 років, вони занурилися на корабель у Генуї разом з Едмондо, Елісео, Елією, Єленою та Еріс, перш ніж дістатися до Мельбурна (Австралія).

Сім'я переїхала в пошуках нового життя всього за кілька років після того, як їх спіткала трагедія, коли п'ятирічний двоюрідний дідусь Б'янки Джанфранко помер від кору.

Вони влаштувалися в селі для новоприбулих Бонегілла, де на початку цього року знімався серіал BBC "Десять фунтових помпонів" з Мішель Кіган у головній ролі.

Батько і дядько Б'янки мали великі неприємності із законом. Про це стало відомо після того, як вона вийшла заміж за Веста, і її ім'я опинилося в центрі підвищеної уваги.

Під час свого перебування в Італії, а це — понад два місяці, пара встигла знатно оскандалитися і розлютити місцевих жителів. Поява Б'янки на вулицях консервативних міст у дуже відвертому вбранні не могла залишити італійців байдужими. Вони зажадали від влади покарати її за неналежний вигляд, і ті відреагували.

Масла у вогонь підлила історія, коли пара вдавалася до любовних утіх на борту прогулянкового човна у Венеції. Човнова компанія внесла музиканта до чорного списку, а щодо цього інциденту вже розпочато розслідування .

Раніше Фокус писав, що у Каньє Веста є ціла команда, яка шиє речі для Б'янки Цензорі, а також про те, що репер змушує жити дружину за тими правилами, які він придумав сам .