Демі Мур показала стан Брюса Вілліса (відео)

Акторка не очікувала, що здоров'я Брюса погіршується так стрімко.

Хвороба 68-річного американського актора Брюса Вілліса продовжує прогресувати, і він уже насилу впізнає рідних. Як пише Closer, колишня дружина знаменитості, 60-річна Демі Мур після зустрічі з ним була "вбита горем" через те, що він її не впізнав.

Вона відвідала свого чоловіка після подорожі в Італію та залишилася дуже засмученою.

"Демі могла сказати, що він дійсно її не впізнав", — кажуть джерела.

За словами інсайдерів, попри те, що Мур постійно на зв'язку з нинішньою дружиною Брюса, Еммою Гемінг, вона не очікувала, що "все зайшло так далеко".

У сторіс Instagram акторка опублікувала відео з глибоко хворим актором, який обіймає її та цілує в лоб.

У березні 2022 року Віллісу вперше поставили діагноз афазія, проте на початку 2023-го лікарі визначили точніший діагноз — лобно-скронева деменція. Вона призводить до зміни поведінки, емоційних проблем, проблем зі спілкуванням, труднощів із ходьбою та координацією, проблем із пам'яттю та орієнтацією в просторі.

Вілліса та Мур свого часу вважали золотою парою Голлівуду. Вони були в шлюбі з 1987 по 2000 рік і народили трьох дочок: Румер, Скаут і Талулу.

Попри розлучення, актори зберегли теплі стосунки. Ба більше, Демі потоваришувала з новою дружиною Брюса, а коли він захворів, то всіляко підтримує його та його сім'ю.

Раніше Фокус писав, що дружина Брюса Вілліса розповіла, що її чоловік відчував до колишньої дружини. Також Емма Гемінг зізналася, як переживає хворобу чоловіка. Сам Вілліс весь час проводить із рідними, лише зрідка виходячи на прогулянки з друзями.