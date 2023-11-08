Моргенштерн може виступити на окупованому Донбасі заради повернення в РФ (відео)

Моргенштерн, якого раніше Міністерство юстиції Росії включило до списку іноземних агентів, заявив, що ретельно зважить всі "за" і "проти", якщо така пропозиція все ж надійде.

Російський реп-виконавець Моргенштерн пообіцяв подумати, якщо його запросять виступити перед військовими РФ, які беруть участь у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв’ю з тележурналісткою Ксенією Собчак.

Відповідне питання Собчак поставила реперу навівши в приклад музиканта та лідера гурту "Звери" Рому Звєря, який дав концерт для росіян на тимчасово окупованій території Донбасу, попри те, що раніше негативно висловлювався про повномасштабне вторгнення Росії в Україні.

"Вирішуватиму в міру надходження": деталі про можливий виступ репера на ТОТ

Моргенштерн заявив, що ретельно зважить всі "за" і "проти", якщо така пропозиція все ж надійде.

"По суті, з одного боку, в мене можливість нарешті давати концерти, додому з'їздити, в лазню, в Уфу на дачу", — підкреслив реп-виконавець.

Однак, за словами російського артиста, якщо він погодиться на виступ перед окупантами, публіка це може сприйняти як політичну заяву, а цього йому не хотілося б.

"Якщо я там виступлю, це буде політичне висловлювання, а я так не хочу робити жодних політичних висловлювань. Але так чи інакше вирішуватиму це в міру надходження. Якщо прийде така пропозиція, буду ретельно обміркувати. Зараз не знаю", — заявив Моргенштерн.

Про можливий виступ реп-виконавця з РФ висловився й народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Російській репер Моргенштерн заради повернення на Росію готовий виступити в Донецьку перед окупантами. От вам і музика внє палітікі", — написав нардеп.

Гончаренко про можливий виступ Моргенштерна

Репера Моргенштерна визнали іноземним агентом у РФ

На офіційному сайті Міністерства юстиції Росії у травні 2022 року повідомили, що російського реп-виконавця Моргенштерна включили до списку іноземних агентів.

Причинами включення артиста називають фінансування з України, а також від ізраїльської компанії Yoola, яка відповідає за монетизацію відео на сервісі YouTube.

Повернення репера в Росію

Нагадаємо, Моргенштерн покинув Росію ще в 2021 році після звинувачень з боку Слідкому РФ у пропаганді заборонених речовин.

Проте, у липні 2022 року співак у своєму Instagram показав квитки на літак Прага-Москва та запросив фанатів до свого ресторану у Москві.

Пізніше репер опублікував фото з аеропорту Домодедово у Москві та кадри машини біля заправки.

Нагадаємо, раніше в окупованому Донецьку побував російський співак Григорій Лепс. Артист приїхав на захоплену російськими військами територію, щоб привітати окупантів. Ворожий батальйон святкував "День народження".