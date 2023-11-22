Бред Пітт відреагував на нецензурні висловлювання свого сина Пакса

Юнак назвав батька образливими словами у 2020 році, проте це стало відомо лише наразі.

59-річний американський актор Бред Пітт відреагував на образливі слова свого сина Пакса, 19. Про це пише Daily Mail.

Напередодні видання оприлюднило звернення прийомного сина Пітта та Анджеліни Джолі до актора в День батька 2020 року. Пакс назвав Бреда нецензурними словами та сказав, що той змушує своїх близьких боятися та тремтіти, а правда "колись стане ясною".

Джерела, близькі до голівудського актора, розповідають, що багатодітний батько "пригнічений тим, як все затяглося".

"Сумно бачити, що Бреда зображують як "погану людину", хоча це далеко від істини", — зізнається інсайдер.

Анджеліна Джолі із сином Паксом Фото: Getty

Разом з цим Бред Пітт відчуває "велику повагу" до кожного зі своїх спадкоємців і зізнається, що "хоче зберігати гідне мовчання" про ситуацію.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Голівудський актор та його колишня дружина Анджеліна Джолі почали шлюборозлучний процес ще у 2016 році. Тоді Пітт на борту приватного літака, як повідомлялося, почав ображати екскохану та їхнього старшого сина Меддокса. Втім, офіційно вони закінчили всі спірні процеси лише у 2023 році, поділивши опіку над шістьма дітьми та бізнесами.

Зіркова експара виховує трьох біологічних (Шайло, Нокс, Вівʼєн) та трьох прийомних (Меддокс, Пакс, Захара) дітей.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, донька Бреда Пітта Захара відмовилася від його прізвища.

Також Фокус писав про появу Бреда Пітта на публіці з каблучкою, яку йому могла подарувати Інес де Рамон.