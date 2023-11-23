Гурт "Антитіла" не дозволив військовому використовувати пісню про Бахмут: позиція двох сторін

Віталій Верес, який втратив зір у боях за Бахмут, хотів використати композицію у своєму автобіографічному відео.

Український воїн Віталій Верес вирішив використати пісню "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла" для автобіографічного відео про найголовнішу битву у своєму житті саме у цьому місті, проте отримав різку відповідь співзасновника колективу із столиці Сергія Вусика. Про це захисник розповів у своєму Instagram.

"Ідеально підходила під цю історію", — вважає Віталій Верес, обравши композицію про Бахмут для свого відео про битву, внаслідок якої воїн втратив зір.

Віталій Верес

"Написавши Сергію Вусику, співзасновнику гурту "Антитіла", про дозвіл використовувати цей трек в нашому відео, я отримав шокуючу відповідь: "З якої радості ми повинні це робити і давати дозвіл вам викладати, виставляти наші пісні?"" — передав слова музиканта Віталій Верес та показав скріншоти листування з ним.

Через певний час у коментарі до допису прийшов Тарас Тополя, фронтмен гурту, сказавши, що інцидент — помилка та непорозуміння.

"Це прикра і неприпустима помилка, Віталію. Офіційне вибачення на нашій сторінці. І, будь ласка, вийдіть на зв‘язок", — написав Тополя, який також боронить Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Віталій Верес Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Зокрема в коментарях Віталія Вереса підтримали музиканти Артем Пивоваров та Андрій Хливнюк.

Сам Сергій Вусик також відреагував на скандал, сказавши, що жодним чином не хотів образити українського захисника, та попросивши вибачення.

"Я визнаю, що був не правий. Я жодним чином не хотів образити чи принизити військового. Так, я не розібрався і не заглибився в те з ким розмовляю і в силу важких графіків і навали в коментарях під відео чи в особистих повідомленнях, купи ботів, та інших різних особистостей… відповів доволі різко", — зізнався співзасновник гурту.

Сергій Вусик

Нагадаємо, гурт "Антитіла" потрапив у ДТП навесні 2023 року.

Також Фокус писав про виступ гурту з піснею про Бахмут перед мільйонами італійських глядачів.