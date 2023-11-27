Супермодель Лінда Євангеліста розповіла, чому не шукає більше кохання

Свого часу зірка була у стосунках з Джеральдом Марі, Фаб'єном Бартезом, теперішнім чоловіком Сальми Хаєк.

58-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста зізналася, що "не зацікавлена" знову зустрічатися. Про це пише The Sunday Times.

"Я не хочу чути, як хтось дихає", — розповіла, жартуючи, зірка подіумів італійського походження.

Євангеліста пригадала, що її останні романтичні стосунки закінчилися "однозначно до Cool-Sculpting", бʼюті-процедур, яким вона піддавалася з 2015 по 2016 рік. Відтоді знаменитість виступила проти процедури, яка за останні кілька років сильно вплинула на її фігуру.

Супермодель також розповіла про свій шлюб із босом французького модного агентства Джеральдом Марі (1987-1993).

Джеральд Марі та Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Пара, яку розлучала 15-річна різниця у віці, залишалася разом до 1993 року, коли вони офіційно розірвали свій союз.

Зірка подіумів та глянців трохи розповіла про свої стосунки з бізнесменом, якого кілька жінок звинуватили в сексуальних домаганнях.

"Я була нерозумна. Абсолютно безглузда… " — зізналася вона.

Лінда також звинуватила свого колишнього чоловіка у фізичному насильстві над нею під час зйомок мінісеріалу Apple TV+ "Супермоделі", прем’єра якого відбулася у вересні 2023 року.

Пізніше вона заручилася з актором Кайлом Маклакланом у 1995, а через три роки вони розійшлися.

Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Євангеліста також зустрічалася з колишнім професійним футболістом Фаб'єном Бартезом до 2002 року, і хоча пара планувала створити сім'ю в 1999 році, у моделі раптово стався викидень.

Пізніше знаменитість народила сина на ім'я Огюстен, 17, від французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, з яким вона зустрічалася чотири місяці з 2005 по 2006 рік. Наразі підприємець одружений з акторкою Сальмою Хаєк.

Лінда Євангеліста із сином Фото: Getty Images

Нагадаємо, Лінда Євангеліста вийшла на публіку у стильному діловому ансамблі.

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