Більше не сам удома: Маколей Калкін уперше показав обох синів, які підросли (фото)

Актор зізнався, що зараз по-справжньому щасливий і має мету в житті.

43-річний американський актор Маколей Калкін, який прославився на весь світ ще дитиною після зйомок у культовій різдвяній комедії "Сам удома", разом із нареченою, акторкою Брендою Сонг, дворічним первістком Дакотою і молодшим сином Карсоном відвідав голлівудську Алею слави в Лос-Анджелесі. Актор отримав свою особисту зірку, ставши гостем відповідної церемонії, пише Daily Mail.

Це — перший раз, коли сім'я Калкіна в повному складі з'явилася на публіці.

У якийсь момент Калкін ніжно поцілував сина в голову, що не вислизнуло від уваги журналістів.

Маколей Калкін і його молодший син Карсон Фото: Getty

На церемонії відкриття зірки Маколея підтримала його колега за фільмом "Сам удома" Кетрін О'Хара, яка зіграла в легендарній комедії матір Кевіна Макалістера.

Маколей Калкін і Кетрін О'Хара

В урочистій промові Калкін звернувся до своєї коханої жінки.

"Я хотів би подякувати Бренді. Ти абсолютно все. Ти мій чемпіон. Ти єдина людина, яка сьогодні — найбільше щастя для мене. Ти не тільки найкраща жінка, яку я коли-небудь знав, ти найкраща людина, яку я коли-небудь знав. Ти дала мені мету. Ти дала мені сім'ю. Після народження двох наших хлопчиків ти стала однією з трьох моїх найулюбленіших людей. Ти десь там. Я тебе люблю. Я так сильно тебе люблю", — сказав він, чим довів наречену до сліз.

Звертаючись до Бренди, Маколей не зміг стримати сліз

Маколей і Бренда спровокували чутки про стосунки в червні 2017 року після зустрічі на зйомках фільму "Країна змін". Новини про їхні заручини були опубліковані в січні 2022 року після більш ніж чотирьох років знайомства. До Бренди він був одружений з акторкою Рейчел Майнер, проте молодятам було всього по 17 років і цей шлюб закінчився розлученням. Потім Калкін довгий час зустрічався з актрисою Мілою Куніс. Але вони розлучилися, і ходили чутки, що Маколей був так вражений, що мало не наклав на себе руки.

5 квітня 2021 року в них народився первісток, Дакота Сонг Калкін. Пара назвала його Дакотою на честь покійної сестри Маколея Дакоти "Коді" Калкін, яка померла у віці 29 років 10 грудня 2008 року після того, як її збила машина під час переходу вулиці.

Пара не афішувала вагітність, а про появу первістка повідомила вже після його народження.

Другий син у закоханих народився перед Різдвом 2022 року, і його поява також не висвітлювалася у ЗМІ.

Раніше актор говорив, що дуже хоче завести дітей і сім'ю. Особливо, коли зрозумів, що час вислизає.

"У мене виразка або дві, з якими мені потрібно розібратися, у мене проблеми з травленням, я думаю: "О, невже це початок кінця?", — жартував Калкін, пояснюючи своє бажання стати батьком.

Раніше Фокус писав, що Маколей Калкін зіграв у серіалі "Американська історія жахів".