Зробіть це на Різдво: найкращі традиції вашого будинку

На думку експертів онлайн-журналу The Pioneer Woman, кожен сам створює своє Різдво, так само як і різдвяні традиції.

Коли ми вирішили написати про різдвяні традиції, замислилися над тим, що обрати — українські обряди, про які нині пишуть багато і майже в усіх ЗМІ, чи традиції різних країн, яких теж неймовірна кількість. Дилему розв'язала інформація в американському онлайн-журналі The Pioneer Woman, в якому виявилися зібраними традиційні родинні справи напередодні Різдва.

Для когось вони можуть виглядати як звичайні заняття, для інших — як ностальгійні та душевні спогади дитинства, юності, а для третіх — це різдвяний ритуал, без якого і свято не свято. У будь-якому разі це найчарівніша пора року, коли збуваються бажання і відбуваються дива. Ризикнемо? Поїхали!

Напишіть листи Діду Морозу

Перетворіть різдвяні побажання на мрії, допомагаючи своїм малюкам написати листи Санті або святому Миколаю в ці святкові дні. Ці щирі слова передають чари Різдва для істинно молодих серцем і душею.

Фото: pixabay.com

Відвідайте опівнічну месу або церковну службу

Вшануйте справжнє значення Різдва, відвідуючи опівнічну месу або церковну службу зі своїми близькими. Улюблені гімни, святково прикрашений храм і парафіяни, одягнені в найкраще вбрання, — чим не традиція?

Поїдьте, щоб побачити різдвяні вогні

Насолодіться сліпучою дозою святкового чаклунства. Як? Та дуже просто — сідайте в машину та їдьте околицями, щоб побачити будинки, прикрашені різдвяними вогнями.

Фото: pixabay.com

Підіть на ковзанку

Але обов'язково з коханим або друзями. А ще краще з дітьми — це взагалі щастя, коли під легкий джаз можна ковзати зимовою країною чудес. А потім, досхочу посперечавшись із вітром на швидкість, смакувати гаряче какао чи інший зігрівальний напій.

Сходіть за покупками на різдвяний ярмарок

Ви вже подбали про близьких і купили всім святкові подарунки? Не страшно, все одно пориньте в атмосферу різдвяного ярмарку. Повірте, напередодні Святвечора там обов'язково знайдете якісь скарби.

Фото: pixabay.com

Подивіться класичні різдвяні фільми

Подаруйте всім святковий настрій, влаштувавши різдвяний кіномарафон, не виходячи з власної вітальні. Ви можете разом із сім'єю затишно вмоститися на дивані, загорнувшись в улюблені пледи та попиваючи чай з ароматом Різдва.

Прикрасьте пряниковий будиночок

Створіть свій унікальний пряниковий будиночок. Особливо здорово це робити разом із дитиною — нехай проявить свої творчі здібності, а ви отримаєте святковий декор.

Фото: Getty Images

Відвідайте різдвяний парад

Пам'ятаєте різдвяний поїзд Санти "Свято наближається"? Так от: вийдіть на вулиці і відчуйте дитячий захват від різдвяного параду, коли повз проїжджають величезні, щедро прикрашені різдвяною символікою платформи, на яких до вас обов'язково приїде повелитель Різдва.

Проведіть сімейну фотосесію

Зробіть кілька сімейних фотографій у святковому вбранні, а потім на їх основі оформіть різдвяні листівки та надішліть їх своїм близьким і друзям. Повірте, їм сподобається отримати такий сувенір. Але чесно кажучи — якщо можете, не пошкодуйте коштів на професійну фотосесію.

Виріжте сніжинки з паперу

Немає снігу? Без проблем! Біле Різдво можна зробити власноруч, прикрасивши дім красивими паперовими сніжинками. Згадайте, як ви в дитинстві робили такі вироби, які в Україні так гарно називаються — витинанки.

Фото: Getty Images

Приготуйте різдвяну вечерю

Якщо все продумати і підготуватися заздалегідь, то це може стати одним із найкращих моментів Різдва — зібратися за обіднім столом зі своїми близькими. Про те, які частування варто поставити на стіл у Святвечір, ми розповідали вам.

Сходіть із дітьми на зустріч із Сантою

Подаруйте своїм дітям незабутню зустріч із Санта-Клаусом або святим Миколаєм. Це нескладно — просто відведіть до найближчого торгово-розважального центру. А ще можна запросити Санту до себе додому і влаштувати малюкам несподіваний сюрприз. Головне, аби не злякалися!

Фото: pixabay.com

Випийте егг-ног

Ви не знаєте, що це? Якщо ви коли-небудь готували домашнє морозиво, приготоване на основі заварного крему, вважайте, що знаєте — це традиційний різдвяний десерт. А детальний рецепт ви знайдете в нашому найближчому матеріалі про ті страви та напої, які зігріють вас у довгий зимовий вечір.

Залиште печиво для Санти

Нагадайте дітям, що найкращий спосіб віддячити Санті за чудові подарунки — залишити для нього трохи молока та печива. Тільки не забудьте відкусити шматочок і відпити ковточок після того, як діти ляжуть спати, щоб вони знали, що Санта приходив. До речі, не забудьте про морквину для оленів!

Фото: pixabay.com

Йдіть колядувати

Найкращий спосіб поділитися святковим настроєм, насміятися, наспіватися і нашкодити — піти з друзями на колядки. Ви не дитина? Ну та й що? А хто сказав, що дарувати свято — це тільки справа дітей?!

Створіть вертеп

Створіть разом із домашніми свій вертеп — гарну інсталяцію, яка нагадає вам про справжнє значення Різдва. До речі, багато персонажів та аксесуарів справжнього вертепу можна купити заздалегідь.

Фото: pixabay.com

Приготуйте булочки з корицею

Ми написали про булочки, але кожна сім'я може мати свій різдвяний десерт, яким ви всі разом насолодитеся різдвяного ранку, — особливе хрустке печиво, імбирні чоловічки, штоллен або брауні.

Організуйте "таємного Санту"

Запросіть своїх друзів, колег, щоб вони взяли участь в обміні милими подарунками. Встановіть ціновий ліміт і попросіть усіх витягнути імена з капелюха, щоб ніхто не знав, хто їхній "таємний Санта". Коли прийде час обмінюватися подарунками, "таємний Санта" відкриється кожному.

Фото: Getty Images

Повісьте омелу в дверному отворі

Кілька гілочок відомої рослини, яка стимулює будь-кого, хто опинився під нею, до поцілунків, додадуть яскравості та креативності будь-якому святковому дню.

Одягніть своїх вихованців

Не забудьте про своїх улюбленців — їх теж залучіть до святкових веселощів, вбравши в милі різдвяні светри або шапочки Санта-Клауса.

Фото: pixabay.com

Придбайте святкові піжами

Різдвяним ранком насолодіться подарунками, які вам залишили під ялинкою. А якщо ви при цьому будете в класних однакових різдвяних піжамах, це матиме просто чарівний вигляд. Не забудьте сфоткатися!

Прочитайте історію разом

Напередодні Різдва вкладіть своїх дітей спати разом зі святковою історією з однієї з багатьох чудових різдвяних книжок. І зробіть читання особливої казки на Святвечір класичним ритуалом вашої оселі. Уявляєте, які класні сни насняться вашій дітворі?!!!

Фото: pixabay.com

Упакуйте різдвяні подарунки

Це, між іншим, так само весело, як розпаковувати їх. Та ще й креативно! Тут фантазія може не знати обмежень!

Нагадаємо, Фокус раніше писав про "Небезпечне для гаманця Різдво. Як уникнути зайвих витрат під час зимових свят" — про те, скільки і чому українці витрачають грошей на свята.