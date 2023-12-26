Каньє Вест у Венеції та розлучення Костнера: найгучніші скандали із знаменитостями за 2023 рік

Виявилося, що рік, що минає, виявився багатим на дуже гучні скандали, розлучення з розподілом майна і численні позови до суду.

Кінець 2023 року близький, і багато знаменитостей з нетерпінням чекають можливості підвести риску під роком після місяців безперервних скандалів. Від Каньє Веста, який образив усю Італію під час його подорожі до Венеції, до гучних розлучень Кевіна Костнера і його колеги Софі Тернер — цьогоріч не бракувало драми. Про це пише Daily Mail.

Ось топ найбільших скандалів зі знаменитостями 2023 року.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі у Венеції

Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі потрапили в десятку найбільших скандалів зі знаменитостями 2023 року, коли їх звинуватили в непристойній поведінці під час прогулянки на катері Венецією.

Репера сфотографували без штанів, у той час, як Бьянка стояла перед ним на колінах. Відбувалося все в популярному туристичному місці, тож італійці навіть вимагали вислати Каньє та його дружину з країни.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі у Венеції

Пара вирушила до Флоренції, де шокувала громадськість дивним вбранням: часто Каньє ходив босоніж, обгорнувши голову ганчіркою, а Б'янка з'являлася практично голою. Під час однієї з прогулянок вона прикрила груди звичайною подушкою, яку взяла з готельного номера.

Їхня дивна поведінка викликала лють і здивування. Друзі Б'янки навіть заявили, що вона жертва аб'юзу і живе за суворими правилами Каньє.

Швидкий роман Аріани Гранде з Ітаном Слейтером

Зовсім недавно Аріана Гранде публікувала фото зі свого чарівного весілля з Далтоном Гомесом. Але вже цього року вона оголосила про розлучення.

Аріана Гранде і Далтон Гомес Фото: Instagram arianagrande

А поки фанати перетравлювали інформацію, Аріана підтвердила свій роман з колегою по фільму Wicked Ітаном Слейтером, всього через три дні після того, як стало відомо, що вона розлучилася зі своїм чоловіком.

Ітан подав на розлучення зі своєю дружиною Ліллі Джей менш ніж через тиждень після того, як Аріана розлучилася з Далтоном. Він попросив про спільну опіку над їхньою новонародженою дитиною.

Аріана та Ітан зустрілися в грудні 2022 року у Великій Британії на зйомках екранізації популярного бродвейського мюзиклу, в якому Аріана грає добру відьму Глінду.

Тож Аріану запідозрили в зраді. Тим паче, що її колишній, Джай Брукс, звинуватив її в тому, що вона зраджувала йому 2013 року з Натаном Сайксом із гурту The Wanted.

Аріана Гранде та Ітан Слейтер

Дружина Ітана теж зробила заяву, сказавши, що вона була шокована, адже чоловік раптово повідомив їй про роман із зіркою, а їхній первісток народився за кілька місяців до цього.

Шона "Дідді" Комбса переслідують судові позови

Музична індустрія була приголомшена в листопаді, коли колишня дівчина Кессі звинуватила Шона "Дідді" Комбса у фізичному та емоційному насильстві.

Після тривалої перерви репер зайнявся просуванням свого першого альбому за 13 років, розповівши британському ведучому ток-шоу Грему Нортону, що він перейменовує себе в "Love" і стверджує, що перебував у "подорожі зцілення".

Шон "Дідді" Комбс і Кессі Фото: Getty Images

Однак лише кілька днів по тому він став об'єктом позову, поданого до Федерального окружного суду Мангеттена, в якому Кессі стверджувала, що Дідді контролював і ображав її протягом більш ніж десяти років, а також накачував її наркотиками, бив і примушував займатися сексом із кількома чоловіками за викликом, поки він дивився, мастурбував і записував усе на відео.

Лише через день після подачі позову Дідді та Кессі опублікували заяви, в яких оголосили, що досягли угоди.

Відтоді ще три жінки виступили зі звинуваченнями проти Дідді, причому одна жінка відрекомендувалася Джейн Доу і заявила, що зазнала сексуального насильства з боку нього та інших чоловіків у 2003 році, коли їй було 17 років.

Дідді спростував ці звинувачення в заяві, яку він опублікував в Instagram 6 грудня.

"Останні кілька тижнів я сидів мовчки і спостерігав, як люди намагаються вбити мого персонажа, зруйнувати мою репутацію і мою спадщину. Огидні звинувачення висунули проти мене люди, які прагнуть швидкого прибутку. Дозвольте мені бути абсолютно ясним: я не робив жодних жахливих вчинків, про які стверджується. Я боротимуся за своє ім'я, свою сім'ю і за правду", — у підсумку канал Hulu розірвав контракт із репером, так і не почавши знімати реаліті-шоу про нього. А загалом контракти з Дідді розірвали 23 компанії.

Розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса

Шанувальники були збентежені в серпні, коли з'ясувалося, що Софі Тернер і Джо Джонас розлучаються після чотирьох років шлюбу, і шоковий розкол швидко обернувся неприємними наслідками.

Вони зіграли казкове весілля у Франції та виховували двох дітей. І здавалися ідеальною парою. Але розлучення швидко стало скандальним. У ЗМІ та соцмережах почали з'являтися повідомлення, що зображують Софі "тусовщицею", яка також поїхала на зйомки, поки Джо сидів удома з доньками.

Софі Тернер і Джо Джонас Фото: joejonas

Але швидко з'явилася серія повідомлень на захист Софі, а автори колонок задавалися питанням, чому Джо хвалять за турботу про власних дітей, начебто, це якийсь подвиг. Коли співака стали звинувачувати в сексизмі, скандал швидко затих і пара домовилася про спільну опіку, хоч раніше передбачалося, що це не буде так легко

Британська акторка Софі, яка на той час жила зі своїми двома доньками Віллою, трьох років, і Дельфіною, 16 місяців, у квартирі Тейлор Свіфт у Нью-Йорку, тоді звинуватила американського співака Джо у відмові віддати паспорти їхніх дітей.

У жовтні пара уклала угоду про тимчасову опіку, про яку вони оголосили у спільній заяві, що діти "будуть однаково проводити час у люблячих домівках як у США, так і у Великій Британії".

А в грудні з'ясувалося, що Софі почала роман із британським аристократом Перегріном Пірсоном.

На Рассела Бренда подали до суду

Колишній чоловік Кеті Перрі, комік Рассел Бренд став об'єктом поліцейського розслідування після того, як у вересні було опубліковано звинувачення п'яти жінок, які звинувачують його у зґвалтуванні та емоційному насильстві.

Після чотирирічного розслідування звинувачення були опубліковані The Sunday Times і програмою Dispatches на Channel 4, що спонукало колишніх колег Рассела висловитися з приводу звинувачень.

У вересні Скотланд-Ярд заявив, що розслідує численні звинувачення в сексуальних злочинах після того, як ймовірні жертви з Лондона та інших частин Великої Британії звернулися в поліцію.

Рассел Бренд Фото: Russell Brand/Instagram

Рассел відкинув звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві і заявив, що його стосунки "завжди були за обопільною згодою".

Перша жінка стверджувала, що Бренд зґвалтував її біля стіни свого будинку в Лос-Анджелесі без презерватива 2013 року. Згідно з медичними записами, з якими ознайомилася The Times, того ж дня їй надали допомогу після зґвалтування.

Інша жінка стверджувала, що він зґвалтував її, коли їй було 16 років і вона ще навчалася в школі у Великій Британії.

Третя стверджувала, що Бренд зґвалтував її, поки вона працювала з ним у Лос-Анджелесі.

Четверта заявила, що вона зазнала сексуального насильства з боку Бренда у Великій Британії, і звинуватила його у фізичному та емоційному насильстві щодо неї.

Протягом кількох тижнів з'явилося безліч нових заяв, зокрема від жінки, яка заявила, що зазнала сексуального насильства в Сохо, Лондон, у 2003 році.

Гучний позов Ліззо

Вона відома як адептка бодіпозитиву, феміністська ікона і захисниця пригноблених.

Тому шанувальники Ліззо були шоковані, коли її колишні танцюристи звинуватили її в дискримінації, сексуальних домаганнях і створенні ворожого робочого середовища.

Ліззо та її танцюристи Фото: Lizzo/Instagram

У серпні на 35-річну зірку подали до суду троє колишніх учасників її танцювальної трупи Big Grrls.

Позивачі Аріанна Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігес заявили, що під час концертної поїздки з артисткою до Амстердама в лютому 2023 року Ліззо запросила їх на вечірку в місті, яка закінчилася в міському кварталі червоних ліхтарів.

У своїй заяві вони сказали: "Усе швидко вийшло з-під контролю. Ліззо почала пропонувати акторам по черзі торкатися оголених артисток, ловити фалоімітатори, випущені з піхв артисток, і їсти банани, що стирчать із піхв артисток". За їхніми словами Ліззо наполягала, щоб у "веселощі" були залучені всі.

В іншому випадку позивачі стверджують, що Ліззо запросила танцюристів до паризького клубу, але не згадала, що це був кабаре-бар для оголених людей. Це "шокувало" танцюристів, які заявили, що Ліззо "позбавила їх можливості не брати участь", йдеться в позові.

Ліззо заявила, що артисти пили перед виступами і заперечувала всі звинувачення, а її команда юристів співака стверджувала, що позов подала трійця, яка "переслідувала" зірку і демонструвала "приклад нездатності виконувати свою роботу на належному рівні".''

Скандальне розлучення Кевіна Костнера

Коли в травні Кевін Костнер оголосив про свій розрив із Крістін Баумгартнер, ніхто не міг передбачити, що це виявиться одним із найгучніших розлучень у Голлівуді.

Судові документи, отримані виключно ЗМІ, продемонстрували, що Кевін вельми дріб'язковий: його юристи звинуватили Крістін у тому, що вона забрала зі спільного будинку каструлі та собачі миски, а також у тому, що вона нібито витратила 100 000 доларів аліментів від Кевіна на пластичну операцію.

Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Після багатомісячної юридичної війни 68-річний актор і його дружина, з якою прожили майже 20 років, нарешті досягли угоди, згідно з якою, як повідомлялося, 49-річна Христина отримала понад 400 000 доларів для оплати витрат на спірну судову тяганину.

Команда юристів Кевіна, яку очолювала знаменита "королева розлучень" Лора Вассер, виграла серію судових баталій, що призвели до врегулювання спору.

Друг Христини розповів: "У Христини не було іншого вибору, окрім як погодитися, тому що у Кевіна була вся влада. Якби вона продовжила боротися, вона б ризикувала втратити все. Вона була тією, хто насамперед хотів залагодити справи поза судом. Вона ніколи не хотіла цього цирку. Це був справжній кошмар, і тепер вона просто хоче рухатися далі, почати все спочатку і почати перетворювати свій новий будинок на справжній дім".

Відтоді Кевін розлучився з 49-річною співачкою Джуел, а Христина сказала, що їй "гірко-солодко" бачити, як її колишній чоловік розпочав нові стосунки лише через три місяці після завершення їхнього спірного розлучення.

Зірку "Шоу 1970-х" і саєнтолога Денні Мастерсона запроторено до в'язниці

Зірка шоу 1970-х Денні Мастерсон у вересні був засуджений до тюремного ув'язнення на термін від 30 до довічного ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні двох жінок. Вони стверджували, що актор використовував своє становище в Церкві Саєнтології, щоб не допустити поширення чуток. Усі жінки були членами цієї церкви, заснованої на комплексі практик автора Л. Рона Габбарда.

Денні Мастерсон

Перед винесенням вироку суд заслухав свідчення жертви, в яких одна з них сказала Мастерсону: "Тобі подобається завдавати болю жінкам. Це твоя залежність. Без сумніву, це твоє улюблене заняття".

Але скандал отримав розвиток, коли колеги Денні, знамените акторське подружжя Міла Куніс і Ештон Кутчер виступили на його захист і "благали суддю про поблажливість" після суду.

Денні Мастерсон і Ештон Кутчер разом грали в серіалі "Ранчо"

Поведінка Мастерсона в суді була настільки обурливою, що навіть суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Шарлен Ольмедо, сказала акторові, що він "не є тут жертвою".

"Містере Мастерсон, я знаю, що ви сидите тут, твердо заявляючи про свою невинність, і тому, без сумніву, відчуваєте себе жертвою системи правосуддя, яка вас підвела. Але, містере Мастерсон, ви тут не жертва. Вам доведеться змиритися зі своїми попередніми діями та їхніми наслідками", — сказала суддя.

У жовтні Мастерсона виключили з Церкви Саєнтології та оголосили "переважною особистістю", яку церква визначає як людину, чия поведінка спрямована на перешкоджання духовному прогресу оточуючих.

Цей ярлик означає, що колеги-саєнтологи, включно з його дружиною Біжу Філліпс і його сім'єю, будуть зобов'язані розірвати всі зв'язки із засудженим ґвалтівником.

Але навіть незважаючи на виняток, церква стверджує, що Денні невинний за всіма звинуваченнями, за словами інсайдерів.

Сімейний безлад Джади Пінкетт-Сміт і Вілла Сміта

Хоча Джада Пінкетт-Сміт і Вілл раніше згадували про те, що живуть у "відкритому шлюбі", у жовтні Джада викликала фурор, коли розповіла, що вони з Віллом були розлучені останні сім років.

Шокуюче одкровення стало ще більш вибуховим, коли вона пояснила, що це означало, що вони не були разом, коли Вілл дав ляпаса Крісу Року за те, що він висміював алопецію Джади на церемонії вручення "Оскара".

Джада і Вілл одружилися 1997 року і раніше вже обговорювали розлуки і сімейні проблеми, але продовжували неодноразово розповідати про свій роман в інтерв'ю і в Інтернеті.

Навіть після того, як Джада зізналася, що в неї був роман зі співаком Августом Альсіною в епізоді її шоу Red Table Talk, пара продовжувала заявляти про своє кохання і відданість одне одному, демонструючи закоханість на червоних доріжках.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що пара живе окремо, пара, у якої двоє дітей, офіційно не втрачає надії на примирення.

В інтерв'ю Today 52-річна акторка заявила, що люди спочатку "упустили" суть її заяви і що стосунки між нею і Віллом ще не закінчені.

"Для мене просто побачити Вілла таким, яким він є. Він не може бути ідеальним ідеалізованим чоловіком. Я повинна бути в змозі прийняти його таким, яким він є. Він приймає мене такою, яка я є, і ми хочемо любити одне одного", — сказала актриса.

Нагадаємо, зараз Джада і Вілл виступають єдиним фронтом після ще одного скандалу. Вілл Сміт категорично спростував заяву свого колишнього помічника Браза Білаала про те, що Вілл займався сексом з актором Двейном Мартіном, своїм партнером за серіалом "Принц з Беверлі-Гіллз". А Джада заявила, що вони подаватимуть до суду.