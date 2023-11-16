Вілл Сміт спростував, що займався сексом зі своїм другом і колегою

А його дружина Джада Пінкетт-Сміт заявила, що вони подаватимуть до суду.

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Вілл Сміт категорично спростував заяву свого колишнього помічника Браза Білаала про те, що Вілл займався сексом з актором Двейном Мартіном, своїм партнером за серіалом "Принц із Беверлі-Гіллз". Про це пише Page Six.

Представник Вілла заявив, що твердження Білаала неправдиві і сексом зі своїм колегою Вілл Сміт у гримерці не займався. Сам Сміт назвав звинувачення "повністю сфабрикованими" і "однозначно неправдивими".

Вілл Сміт і Дуейн Мартін

Білаал заявив в ефірі шоу "Unwine With Tasha K", що багато років тому відчинив двері в гримерку Двейна і побачив, як "Двейн займається анальним сексом із Віллом" над диваном.

Біллал, який назвав себе колишнім помічником і другом Вілла Сміта, докладно описав те, що він, як стверджує, побачив. І навіть порівняв чоловічу гідність Сміта з "мізинцем на нозі".

Хоча Білаал не згадав про шлюб Двейна Мартіна з Тішею Кемпбелл, з якою 58-річний актор одружився ще в серпні 1996 року, він розкритикував стосунки Сміта з Джадою Пінкетт-Сміт.

Він заявив, що Джада вважає свого чоловіка "придурком" і уточнив, що їй не подобалися його виступи в Comedy Hype.

Раніше Джада випустила свої мемуари "Гідні" і розповіла про таємне розставання з Віллом.

Просуваючи свою книжку, співведуча "Red Table Talk" розповіла People , що вона та її чоловік розійшлися ще сім років тому.

Однак у наступних інтерв'ю вона уточнила, що вони не розлучаються і "лікують" свої стосунки.

За даними Entertainment Tonight, троє дітей Вілла — Трей, 31 рік, Джейден, 25 років і Віллоу, 23 роки — почувалися "дуже погано" і переживали за батька, дізнавшись цю новину.

Джада Пінкетт-Сміт також виступила із заявою після шоу Білаала і заявила, що її сім'я подасть до суду за наклеп.

"Ми збираємося подати до суду", — заявила Джада в радіопередачі "Клуб Сніданок", натякаючи на потенційну судову тяганину з передбачуваним колишнім помічником Вілла, Браза Білаалом.

Джада Пінкетт-Сміт заявила, що вони з Віллом подають до суду

"Одна справа — мати свою думку про когось, інша — вигадувати непристойні, зловмисні історії", — додала акторка, перш ніж назвати звинувачення "сміховинним".

Неясно, коли Білаал став свідком "інциденту". Ситком "Принц із Беверлі-Гіллз" виходив в ефір із 1990 по 1996 рік.

Двейн Мартін одружився з акторкою Тішею Кемпбелл 1996 року, пара розлучилася 2000-го, а потім розлучився 2000 року. Що стосується Вілла Сміта, то з 1992 по 1995 рр. він був одружений з Шері Зампіно, а з Джадою Пінкетт він одружився 1997 року.