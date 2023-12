Кейт Міддлтон та принц Вільям підбили підсумки 2023 року (відео)

У житті принца та принцеси Уельських була низка важливих заходів протягом 12 місяців. Серед них — коронація батька Вільяма, весілля в Йорданії, парад Trooping The Colour тощо.

Кейт Міддлтон та принц Вільям підбили підсумки року, що проходить. Роликом зі спогадами королівське подружжя ділиться у своєму Instagram.

"2023. Дякуємо всім, хто був частинкою нашого року", — написали майбутній британський монарх та його кохана під відео, на яке наклали пісню Гаррі Стайлса "As It Was".

Серед кадрів були моменти коронації Чарльза ІІІ, батька Вільяма, яка відбулася 6 травня. Тоді подружжя прибуло до Вестмінстерського абатства з донькою Шарлоттою та сином Луї. Тим часом принц Джордж виконав важливу роль під час церемонії та став пажем.

Також принц та принцеса Уельські показали фото з червневого параду короля Trooping The Colour. Це неофіційний день народження монарха. На події Кейт Міддлтон зʼявилася в розкішному зеленому вбранні.

Зокрема, серед важливих подій 2023 року в родині Уельських: весілля кронпринца Йорданії Хусейна, "участь" Кейт Міддлтон у "Євробаченні", тенісний турнір Вімблдон, кінні перегони Royal Ascot та низка інших заходів.

Кейт Міддлтон та принц Вільям

"Це був вибух! Не можу дочекатися, щоб побачити, що вам подарує 2024", "Цього року ми бачили, як Кетрін переходила від герцогині до принцеси Уельської, монархія не може бути в кращих руках", "Це так приємно бачити! Ви зробили неймовірну роботу цього року!" — реагують на ролик користувачі мережі.

Кейт Міддлтон та принц Вільям

