"Готовий допомогти": принц Гаррі не проти повернутися до королівських обов'язків, — ЗМІ

Герцог Сассекський у бесіді з друзями зазначив, що готовий розділити частину обов'язків із братом, принцом Вільямом. Однак експерти скептично ставляться до того, що це якось можливо.

Після того як у короля Чарльза III виявили рак, а Кейт Міддлтон одужує після операції на черевній порожнині, принц Гаррі готовий взяти на себе частину королівських обов'язків, щоб підтримати брата Вільяма. Про це він розповів близьким друзям, пише Daily Mail.

За інформацією таблоїда, герцог Сассекський мав із батьком "кілька теплих розмов".

Однак королівський журналіст Г'юго Вікерс запевняє, що "жодна зі сторін" не хоче, щоб Гаррі та Меган повернулися до Великої Британії, незважаючи на передбачувану "оливкову гілку".

"Особисто я насправді не думаю, що будь-хто бажає, щоб він повернувся додому в цей момент і знову приступив до виконання королівських обов'язків. Він не може раптово знову приступити до виконання королівських обов'язків, за нинішніх обставин це досить довгий шлях. Завжди можна помиритися. Завжди можна розібратися, але не так швидко. Тож ні, ось відповідь", — заявив він.

Вікерс додав, що Чарльз — єдиний з королівської сім'ї, хто не полишав спроб налагодити стосунки з принцом Гаррі після скандальних інтерв'ю на американському телебаченні, виходу мемуарів із нападками на Віндзорів та інших не менш неприємних вчинків.

Гаррі пішов з посади чинного члена королівської сім'ї разом зі своєю дружиною, герцогинею Сассекською, 2020 року, після чого пара переїхала до США. Нині король прагне примиритися і частіше бачитися зі своїм сином і вважає, що це піде на користь монархії.

"На всіх практичних рівнях для сім'ї має сенс зібратися разом, щоб підтримати короля, поки він хворий. За останні роки з обох сторін було багато сказано, але це ніколи не применшувало фундаментальних кровних зв'язків, і тепер є прагматичні аспекти, на які слід зважати, до того ж благополуччя короля і Кейт має першорядне значення. Деталі зустрічі в Кларенс-Гаусі та подальших розмов є конфіденційними, але є відчуття, що ця домовленість може спрацювати", — ділиться інформацією інше джерело.

У Букінгемському палаці подібні припущення ніяк не коментують.

Зараз на себе більшу частину обов'язків узяв принц Вільям, і в ЗМІ вже подейкують про те, що монарх може незабаром передати йому трон. Також на заходах частіше стала з'являтися сестра короля, принцеса Анна, та інші члени сім'ї.

Кейт Міддлтон планує вийти на публіку не раніше кінця березня.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл змінили прізвище своїм дітям.