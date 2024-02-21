Вілл Сміт опублікував оригінальну версію поїдання спагетті, яку в минулому році згенерував ШІ

Оригінальна версія відео на якому Вілл Сміт їсть спагетті за добу набрала понад 1 мільйон переглядів. Ця версія від актора наздоганяє відео, яке у 2023 році було згенеровано штучним інтелектом.

55-річний американський актор Вілл Сміт, відомий ролями у фільмах "Я — легенда", "Люди в чорному", "Хенкок" втілив в реальність відеоролик, який минулого року згенерував штучний інтелект і він набув неабиякої популярності. Свою версію поїдання спагетті актор опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, на відео Вілл Сміт жадібно поїдає спагетті в різних локаціях та кадрах. Відео повністю пародіює версію штучного інтелекту, яка була створена за його участю у 2023 році.

"Це виходить із-під контролю!", — жартома підписав своє відео актор.

За добу версія Вілла Сміта в реальному виконанні набрала вже більше 1 мільйона переглядів. Звісно ж шанувальники не оминули оригінальність актора і активно почали коментувати його версію відеоролика:

"Я завжди знав, що Вілл любить макарони", "Брате, він це справді робить", "Неможливо не любити Вілл, геній!", "Чому мені це так подобається?", "У західній Філадельфії народився і виріс, куштуючи макарони, він проводив більшу частину своїх днів…", "Підказка: Вілл Сміт їсть вишукану тарілку зі спагеті за рекордний час, висока деталізація, рендеринг 4K, кінематографічний", "Ніколи не думав, що побачу живу версію".

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Довідка

Вілл Сміт — американський актор, продюсер і репер. Він народився 25 вересня 1968 року у Філадельфії, штат Пенсільванія. Спочатку він отримав популярність як репер під псевдонімом "The Fresh Prince" разом зі своїм другом DJ Jazzy Jeff. Потім він перейшов на акторську сцену і знявся в популярному телешоу "Свіжий принц Бель-Ейр".

Акторська кар'єра Сміта пішла вгору завдяки його ролям у блокбастерах, таких як "День незалежності", "Люди в чорному", "Погані хлопці" та "Алі". За свою роботу він отримав численні нагороди, у тому числі дві номінації на премію "Оскар".

Окрім акторської кар’єри, Сміт також є успішним продюсером, зокрема у фільмах "У гонитві за щастям", "Хітч" і "Дитина-каратист". Він відомий своєю харизматичною особистістю та касовим успіхом, що робить його одним із найпривабливіших і популярних акторів Голлівуду.

Нагадаємо, у березні 2022 року Вілл Сміт на церемонії вручення "Оскара" вчинив бійку. Все через невдалий жарт ведучого про його дружину. Вже через декілька місяців актора відправили на лікування після бійки на "Оскарі". Нещодавно стало відомо, що Вілл Сміт повертається на великі екрани.