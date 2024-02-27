Модний провал: сукню Марго Роббі на червоній доріжці порівняли з дитячою ковдрою

Актриса традиційно обрала образ Барбі. Однак оздоблення її сукні зіпсувало її загальний вигляд, що одразу відзначили шанувальники знаменитості.

Бажання голлівудських модниць мати якомога ефектніший вигляд на червоних доріжках іноді обертається проти них, оскільки їхнє вбрання може стати як об'єктом захоплення, так і приводом для насмішок. Яскравий приклад — Марго Роббі, яка з'явилася на церемонії вручення нагород SAG Awards у сукні в стилі Барбі.

33-річна австралійська акторка прибула до Shrine Auditorium у Лос-Анджелесі в чорно-рожевій сукні Schiaparelli без бретельок з ефектним оздобленням з тканини, що обвивало її плечі й талію і переходило в об'ємний шлейф.

Багато хто з її шанувальників у соціальних мережах розкритикував унікальний дизайн.

Марго Роббі в оригінальній сукні Фото: instagram.com/margotrobbieess

"Чому вони продовжують із нею так чинити?", "Вона має незатишний вигляд", "Це найбільша сукня, яку я бачив за останній час",

"Вона загорнула себе в ковдру восьмирічної дитини і сказала: "Підемо"", "Ви повинні підсвідомо ненавидіти одну з найкрасивіших жінок у світі, щоб одягнути її в це, абсолютно ганебно", "Я не можу повірити, що збираюся це сказати, але, можливо, це найгірше вбрання, яке я коли-небудь бачив на Марго", — пишуть під фотографіями зірки.

Марго була номінована на премію "Найкраща жіноча головна роль" за роль у "Барбі", але програла Лілі Гладстон, яка зіграла в картині "Вбивці квіткового місяця".

Не так давно Марго отримала престижну австралійську кінонагороду, але не увійшла до списку номінантів на "Оскар". Вона вже прокоментувала цю ситуацію.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі з'явилася на публіці в шкіряній сукні від українського бренду.