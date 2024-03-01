Помер відомий кінорежисер Паоло Тавіані

Брати Тавіані за роки своєї режисерської кар'єри створили кілька легендарних стрічок, які набули визнання в усьому світі. Старший брат Вітторіо помер 5 років тому, а молодший брат Паоло прожив на 4 роки довше.

У віці 92 роки помер легендарний італійський кінорежисер Паоло Тавіані. Подія трапилася вчора, 29 лютого, пише видання ANSA .

Зокрема, відомо, що останнім часом режисер хворів та перебував на лікуванні в одній із римських лікарень. Подробиць смерті відомого режисера не розголошується. Також поки не відома і дата прощання з Паоло Тавіані.

Варто відзначити, що Паоло Тавіані став відомим разом зі своїм рідним братом Вітторіо Тавіані, який був на 2 роки старший за нього. Вітторіо Тавіані помер 5 років тому у віці 88 років. Його молодший брат Паоло Тавіані пережив його на 4 роки.

Варто відзначити, що у спільній роботі брати Тавіанні здобули чималої слави. Зокрема, ще у 1977 році брати отримали відзнаку "Золоту пальмову гілку" у межах Каннського кінофестивалю фільм-драму "Батько-хазяїн", який був відзняти на основі автобіографічної книги Гавіно Ледди. У фільмі розповідається історія хлопчика, який все своє дитинство працював і мало спілкувався з людьми. Він не вмів читати та писати. Однак пішовши до армії юнак починає відкривати для себе світ. Він навчається писати та читати, потім відкриває для себе світ мистецтва, літератури і починає розуміти, що у житті багато чого цікавого. Його стрімке бажання розвиватися та дізнаватися щось нове не підтримує його батько, який не розуміє навіщо це йому. У фільмі розкривається сюжетна лінія стосунків батька та сина і те з якими проблемами вони стикаються.

Фото: https://www.ragusanews.com/

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Вже у 1982 року брати Тавіані спільно з режисером Тоніно Гуеррою зняли ще один фільм-драму з назвою "Ніч Святого Лаврентія". Ця робота режисерів також отримала Гран-прі Каннського кінофестивалю та була номінована на "Оскар". У фільмі розкривається сюжетна лінія у період часів Другої світової війни, грунтується вона на епізодах з життя батька режисерів.

Остання робота братів Тавіані мала назву "Цезар має померти", яка з’явилася у світ у 2012 році. Тоді фільм отримав низку номінацій і нагород, в тому числі Золотого ведмедя 62-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у віці 31 рік померла відома співачка Кет Дженіс. Крім цього, Фокус писав, що блогер Юрій Ворожко, за благодійною діяльністю якого слідкувала мільйонна аудиторія помер під час тренування в басейні. Як згодом зʼясувала експертиза, смерть настала у результаті механічної асфіксії (захлинувся водою). У результаті поліція відкрила кримінальну справу та розпочала слідство.