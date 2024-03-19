Роуз Хенбері відповіла на чутки про те, що принц Вільям зраджує з нею Кейт Міддлтон

Роуз Ханбері нарешті відреагувала на новини про позашлюбний роман принца Вільяма з нею.

Сусідка Кейт Міддлтон Роуз Хенбері вперше прокоментувала чутки про роман з принцом Вільямом. Про це пишуть американські видання.

Чутки про роман Роуз Хенбері з принцом Вільямом почалися на тлі відновлення Кейт Міддлтон після операції. Однак доказового підтвердження так і не було. Оскільки не буває диму без вогню, американські ЗМІ продовжують пильнувати за ситуацією навколо королівської родини.

Зокрема, ЗМІ напряму звернулися за коментарем в Кенсінгтонський палац щодо проблем в родині принца Вільяма. Однак там "відмовився від коментарів".

У свою чергу Хенбері, якій приписують роман з Вільямом, через своїх адвокатів заявила, що "чутки абсолютно неправдиві".

Варто відзначити, що це перший випадок, коли Хенбері публічно заговорила про чутки щодо роману.

Раніше ЗМІ писали, що Кейт Міддлтон попросила принца Вільяма "поступово виключити" Хенбері з їх найближчого кола друзів. За їх інформацією, нібито, роль принца Вільяма у всьому цьому була просто чоловіком, який намагався змусити свою дружину порозумітися з сусідами. (Роуз та її чоловік Девід живуть у маєтку Амнер-Холл, який знаходиться по сусідству із садибою герцога та герцогині Кембриджських).

Фото: Getty Images

Як почалися чутки про Роуз Хенбері та принца Вільяма?

Чутки почали поширюватися, коли принцеса Уельська завантажила фотографію до Дня матері. Це перше фото Кейт Міддлтон після операції в січні 2024 року. На ньому зображено Кейт посередині, яка обіймає своїх трьох дітей: принца Джорджа, принца Луї та принцесу Шарлотту.

Вже згодом шанувальники Кейт почали активно коментувати світлину та припускати, що в палаці приховують її зникнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, тарологиня розповіла про стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Крім цього, принц Вільям і Кейт Міддлтон відреагували на чутки про зради.