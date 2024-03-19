Дженніфер Лопес приміряла сукню українського бренду (фото)
Раніше знаменитість уже неодноразово демонструвала образи від українських дизайнерів. Зокрема, "виходила заміж" в одному з них.
54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес приміряла сукню українського бренду. Про це LEVER COUTURE повідомили у своєму Instagram.
Дружина оскароносного Бена Аффлека з’явилася в білій сукні LEVER COUTURE у промо до кліпу на пісню This Time Around. Стилісти артистки обрали світле вбрання з фатиновими елементами. Цю сукню бренд представив в одній зі своїх останніх колекцій.
"Джей Ло в LEVER COUTURE", — лаконічно написали представники українського бренду.
Раніше вбрання цього бренду обирала наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес, Мілла Йовович у Каннах, Мішель Єо у зйомці для Hollywood Reporter, Карді Бі для обкладинки Essence, Леді Гага тощо.
Щодо Джей Ло, то вона вже неодноразово демонструвала образи українських брендів. Зокрема, зірка сцени приміряла весільну сукню від Івана Фролова та білу сорочку-топ.
Білу корсетну сукню з характерними для бренду вирізами у формі сердець уперше представили в колекції FROLOV сезону осінь-зима 2023/24 на Тижні моди в Лондоні.
Вбрання було зарезервоване стилістами Джей Ло відразу після показу Song to Song на Тижні моди.
Нагадаємо, що Бена Аффлека дратує в Дженніфер Лопес.
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