Меган Фокс розірвала заручини з нареченим

Пара була заручена з 2022 року і навіть планувала ексцентричне весілля. Однак Меган і Колсон так і не змогли оговтатися після торішнього розриву.

37-річна американська акторка Меган Фокс та її наречений, репер Machine Gun Kelly (в миру Колсон Бейкер) розірвали заручини. Про це вона розповіла в подкасті Александри Купер Call Her Daddy.

Пара почала зустрічатися 2020 року, познайомившись на зйомках фільму "Північ у злакових полях", а за два роки Колсон освідчився Меган. Фокс навіть зізнавалася, що вони з MGK "пили кров одне одного", щоб відсвяткувати цю подію.

Знаменитості планували весілля в готичному стилі та розбурхували громадськість подробицями урочистості, проте побачити це одруження шанувальникам не судилося.

Минулого року ЗМІ облетіла інформація про те, що між закоханими не все гладко. Акторку і музиканта навіть помітили, коли вони виходили з кабінету психолога. Судячи зі слів Фокс, це не допомогло.

За романом Меган Фокс і Machine Gun Kelly спостерігав увесь світ Фото: Splash News

"Я думаю, що з цих стосунків я дізналася, що вони не призначені для публічного споживання, тому я думаю, що наразі в мене немає коментарів щодо статусу стосунків, скажімо так. Що я можу сказати, так це те, що я називаю його своєю близькою душею, і він завжди буде мені дорогий, незважаючи ні на що. Не можу сказати точно, яка буде потужність, але я завжди буду з ним якось пов'язана. Щось ще я не бажаю пояснювати", — сказала Меган.

Нещодавно Фокс і Бейкер разом були в Мексиці і навіть з'явилися разом на червоній доріжці, однак це не врятувало їхніх заручин.

Останнім часом Колсон відкрито говорив, що готовий зробити все, щоб довести своїй партнерці, як сильно він її любить. Одним із таких кроків стало те, що він забив половину тіла чорною фарбою, приховавши під нею всі старі татуювання. Це мало свідчити про його 100%-ву відданість дівчині.

"Він хоче, щоб вона знала, що незалежно від того, що хтось робить зі своїм тілом, вони обидва розділяють одне одного, і його тіло — це її тіло, і він також хоче усунути стільки плутанини зі своїх попередніх татуювань. Він хоче усунути плутанину, яка час від часу виникає в їхніх стосунках, і показати їй, що він може змінитися на благо себе і їхніх стосунків", — говорив інсайдер.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс розповіла правду про свої пластичні операції.