Б'янка Цензорі прогулялася вулицею в прозорому боді без білизни (відео)

Пара абсолютно не звертала уваги на натовпи роззяв, які фотографували їх і навіть намагалися зробити селфі. Вони трималися за руки і сміялися.

29-річна Б'янка Цензорі протягом останнього тижня вигулює найсміливіші вбрання, і кожен її вихід на вулицю супроводжується новими фото. Так, нещодавня поява дівчини в компанії свого 46-річного чоловіка Каньє Веста знову змусила шанувальників обговорювати її черговий зухвалий аутфіт, пише TMZ.

Для походу в ресторан Cheesecake Factory вона одягла прозоре тілесне боді, сірі шорти і білі босоніжки. Б'янка традиційно проігнорувала бюстгальтер, і всі охочі безперешкодно могли розглянути її груди.

Каньє ж собі не зраджує і одягнув чорну куртку з капюшоном, широкі чорні штани, які приспустив ззаду, і масивні чорні черевики.

Коли пара йшла вулицею і над чимось голосно сміялася, розмовляючи, Вест продемонстрував свої титанові зубні протези, з якими останнім часом не розлучається.

Каньє і Б'янка таємно одружилися в грудні 2022 року. Відтоді пара неодноразово потрапляла в гучні скандали, причому не тільки через антисемітські заяви репера, а й через нескромне вбрання його дружини. У серпні минулого року вони чимало розлютили італійців, коли у Флоренції, Римі та Венеції дівчина з'являлася в одязі, що за місцевими мірками не вважається пристойним.

Ба більше, пара вдалася до любовних утіх під час катання на човні у всіх на очах, і це призвело до того, що компанія з виробництва човнів внесла музиканта до чорного списку.

Батьки та друзі Б'янки засмучені й обурені тим, у якому вигляді їхня дочка з'являється на людях. Вони впевнені, що вона повністю перебуває під контролем Каньє, який диктує їй, у чому ходити, що їсти і як тренуватися.

Натомість Цензорі, яка є не тільки дружиною репера, а й його повноправним діловим партнером, спростовує будь-які домисли і стверджує, що вона контролює ситуацію.

Батько дівчини, Лео Цензорі, дуже хоче поговорити зі своїм зятем і попросити в нього не перетворювати Б'янку на дешевий товар і трофейну поні.

Раніше Фокус писав, навіщо мати Б'янки Цензорі прилітала до США.