Минтай у сметанному соусі з маринованими огірками: готуємо пісну страву

Таку рибу можна їсти як самостійну страву або подавати з будь-яким гарніром.

Під час Великого посту на столі однією з найчастіших страв стає риба в будь-якому вигляді: смажена, запечена, котлети з риби або юшка. Тому хочемо поділитися з вами рецептом запеченого минтая в сметанному соусі з маринованими огірками з блогу "Консервація і кулінарія".

Минтай у сметанному соусі з маринованими огірками

Інгредієнти:

минтай — 400 г;

сметана — 150-180 г;

огірки мариновані — 100 г;

кріп;

часник сушений (гранульований) — 0,5 ч. л;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Минтая почистити та порізати середніми шматочками. Посолити та поперчити за смаком. Викласти рибу у форму для запікання.

Мариновані огірки натерти на дрібній тертці. Кріп дрібно порубати.

З'єднати сметану, сушений часник, кріп та огірки. Перемішати соус і розподілити його рівномірно поверх шматочків минтая. Накрити, помістити в холодильник і дати 1-1,5 години промаринуватися.

Духовку розігріти до 180-190 градусів і відправити туди форму з рибою. Запікати минтай 30-35 хвилин.

Таку рибу можна їсти як самостійну страву або подавати з будь-яким гарніром.

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