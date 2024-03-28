Бредлі Купер та Джіджі Хадід сходили на чергове побачення (фото)

Новоспечена пара не приховує почуттів на публіці, попри те, що не коментує свій роман. Напередодні їх помітили в Нью-Йорку.

49-річний американський актор Бредлі Купер і 28-річна модель Джіджі Хадід трималися за руки під час ще одного романтичного побачення в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження носила зелений світшот із зображенням Міккі та Мінні Маус, білі широкі штани та коричневі кросівки.

Молода мама доповнила своє вбрання Disney шкіряною сумкою Miu Miu "Arcadie" за 2850 доларів, чорною шапочкою та поясом, а також кількома золотими підвісками.

Актор фільму "Маестро" тим часом був у чорних штанах, картатій сорочці та синьому пальті.

Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Купер та його колишня дівчина, модель Ірина Шейк, ділять 50/50 спільну опіку над своєю шестирічною донькою Леєю після розриву у 2019 році.

Тим часом Джіджі виховує трирічну доньку Хай від шестирічних стосунків з музикантом Зейном Маліком, які закінчилися у 2021 році на фоні чуток про домашнє насильство з боку співака до матері моделі Йоланди Хадід.

Бредлі Купер з донькою Фото: Getty Images

Про новий роман Бредлі Купера та Джіджі Хадід стало відомо восени 2023 року. Після цього пару багато разів помічали на побаченнях, проте офіційно вони не коментують своє особисте життя.

Нагадаємо, Бредлі Купер вийшов на червону доріжку "Оскару-2024" не з Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про інше побачення Бредлі Купера та Джіджі Хадід.