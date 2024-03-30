9 модних суконь, які носитимуть навесні-влітку 2024 року (фото)

Дев'ять модних фасонів суконь, які стануть головними трендами в сезоні весна-літо 2024 року.

Прекрасний сезон фактично вже розпочався і справжні модниці, як і стилісти італійського Vogue, знають, які образи зроблять їх привабливішими,

Маленька чорна сукня

Чесно кажучи, від неї ми не втомлюємося ніколи, навіть незалежно від сезону. Цього року трендом стане дуже коротка чорна сукня без рукавів, що залишає відкритою досить багато тіла. При цьому розріз досить мінімальний, щоб залишити простір для фантазії, коли справа стосується взуття та аксесуарів.

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Коротка мінімалістична чорна сукня може бути з широким круглим вирізом і короткими рукавами, приталеним кроєм, тож має добре сидіти навіть на стегнах.

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А ще можна звернути увагу на блискуче оздоблення, без рукавів, з прямим вирізом, який добре облягає верхню частину, з рядком орнаменту у тон як спереду, так і ззаду. Крім того, чорна міні-сукня може бути навіть з драпіруванням і рюшами по всій сукні. Деталі як спереду, так і ззаду надають романтичності.

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Сукня з квітами

Ні-ні, це не класичні квіткові візерунки. Це — справжні витвори мистецтва, якими їх роблять тривимірні квіткові аплікації та гіперреалістичні принти.

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Зверніть увагу, підказують стилісти, на сукні мінімального крою в стилі "майка", прикрашені максі-шифоновими трояндами тон в тон у нижній частині спідниці. Така сукня може бути і максі-довжини, з елегантним драпірованим вирізом і квітами по краю декольте.

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Цікава і маленька біла сукня, виконана з елегантного білого квіткового мережива з тонкими бретелями і прямим силуетом.

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Мінімалістична довга сукня в стилі 90-х

Практична і необхідна річ у вашому гардеробі цього сезону — це довга мінімалістична сукня, суворого крою, без рукавів, з приталеним силуетом з гладких струмуючих тканин. Серед модних фасонів можна знайти як чуттєвий виріз-бретельку, так і класичний високий комір.

Фото: pexels.com Фото: unsplash.com

Довга сукня з еластичного трикотажу може мати високий виріз горловини і повністю відкриту спину, а також розріз збоку і спущене плече.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Водночас мінімалістичну сукню можуть прикрашати явно сучасні й альтернативні деталі, як-от тонка шнурівка з боків замість класичного рядка, круглий виріз, приталений силует, бічний розріз.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Сукня з бахромою

Бахрома будь-яких видів повертається, але в новому обличчі, елегантному і модному, що робить сукні з бахромою одним з обов'язкових предметів одягу сезону, особливо для тих, хто шукає альтернативний і непередбачуваний фасон, який можна носити і повсякденно, і в особливі випадки.

Фото: pixabay.com Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Біла міні-сукня

Така міні-сукня може бути такою, як вам до вподоби — від мінімального крою в стилі 90-х, тобто дуже короткої та зі строгими лініями, до королівських драпірованих й обтислих моделей. Тут також не бракуватиме модних варіацій, таких як романтичні квіткові аплікації.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Міні-сукня може мати крій на одне плече, з одним приспущеним рукавом і збірками, що створюють ефект драпірування по всій передній частині. Якщо ви віддаєте перевагу так званим гладким дизайнам, то краще звернути увагу на сукню в стилі техно з м'яким і дещо приталеним силуетом, навіть з невеликим квітковим візерунком тон в тон.

Фото: pexels.com Фото: unsplash.com

Для більшої романтики є фасон короткої сукні з елегантним квадратним вирізом, короткими рукавами та мереживними вставками по всій поверхні: сукня складається ніби з двох частин — комбінезона тілесного кольору для створення оголеного ефекту та мереживного верху.

Драпірована, м'яка й асиметрична сукня.

Драпірована сукня, що трохи нагадує Стародавню Грецію, втілює ідею класичної та позачасової елегантності, тому характеризується складками по всій поверхні і силуетом, що облягає фігуру, але в потрібних місцях.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Довга прозора сукня з нижньою білизною/боді

Насправді прозорі сукні вже підтвердили себе як тренд ще з осені-зими, але весна-літо 2024 року стане сезоном, коли вони зарекомендують себе як одна з найкрутіших і найчуттєвіших речей, які ви можете мати у своєму гардеробі.

Фото: unsplash.com

Усе це потрібно поєднувати з боді з дуже високим вирізом або безпосередньо з відкритою білизною.

Фото: pexels.com Фото: unsplash.com

Елегантна вільна сукня

Несподіваною, навіть королівською тенденцією весни-літа 2024 є елегантні сукні з характерними спідницями структурованого крою і перебільшено широким силуетом, що починається від стегон.

Фото: pexels.com Фото: unsplash.com

У цих сукнях, що нагадують 50-ті роки минулого століття, як правило, добре облягає верхня частина, яка потім, починаючи від стегон, розширюється за рахунок жорсткої структурованої тканини. Ну, а справжній королівський шарм такій сукні додасть багатошарова спідниця, де навіть не 1-2 шари, а більше.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Сукня А-силуету

Прямо з 1960-х повертаються сукні А-силуету, сучасні завдяки дуже короткому подолу, що оголює ноги, проте зберігають класичний шарм завдяки вузькому вирізу на плечах, що розширюється донизу.

Фото: unsplash.com Фото: unsplash.com

Це простий і універсальний фасон, здатний підкреслити силует власника, залишаючи неявними вигини тіла, не стягуючи і не сковуючи його. Ідеально гармонує зі стилем 60-х років доповнення — маленькі кристали різної форми навколо шиї.

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