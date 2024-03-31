Хворий на рак король Чарльз уперше з'явився на публіці (відео)

Незважаючи на те, що король проходить хіміотерапію, він все ж з'явився в каплиці Святого Георгія. Принца і принцеси Уельських, а також їхніх дітей на великодній службі не було.

75-річний король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною, королевою Каміллою, приїхав на щорічну великодню службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Тим самим монарх дав зрозуміти підданим, що почувається добре, і своєю появою спростував чутки, які раніше ходили, про те, що його стан погіршується, пише Reuters.

Великодня служба — перша публічна поява короля відтоді, як у лютому йому діагностували рак.

У каплицю, де покояться його мати, королева Єлизавета II, і батько, герцог Единбурзький, Його Величність приїхав на авто. Він мав елегантний вигляд у темному пальто, темно-синьому костюмі та блакитній краватці. Король помахав присутнім рукою, перш ніж зайти всередину храму.

Королева Камілла одягла смарагдово-зелену сукню-пальто, яку поєднала з таким же капелюхом, чорними замшевими чоботами і темно-зеленою накидкою. В якості аксесуарів вона вибрала стьобану чорну сумочку Chanel і завершила свій весняний ансамбль свіжим макіяжем: рожевою помадою і рум'янами.

До королівського подружжя приєдналися й інші члени сім'ї: принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс, герцог і герцогиня Единбурзькі, принц Ендрю і Сара, герцогиня Йоркська.

Зараз Чарльз проходить курс хіміотерапії, а тип раку, яким хворіє король, не розголошується, як і в ситуації з Кейт Міддлтон.

Чарльз виконував більшу частину своїх непублічних державних обов'язків, як-от привітання іноземних чиновників і проведення регулярних зустрічей із прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Минулого тижня король не був присутній на щорічній службі в Чистий четвер, але випустив аудіозвернення, яке транслювалося на заході. Він висловив жаль з приводу своєї відсутності і побажав публіці щасливого Великодня.

Цього року королівська сім'я не представила великодні фото цього року

На великодню службу цього року не приїхали принц і принцеса Уельські та їхні діти. Раніше повідомлялося, що Кетрін приступить до виконання королівських обов'язків наприкінці березня, але тепер, коли вона повідомила всьому світові про свій діагноз, строки повернення її в публічний простір посунулися доти, доки лікарі не дозволять їй це зробити.

Наразі мати трьох дітей зосереджена на одужанні та проводить час зі своєю сім'єю, подалі від ЗМІ та публіки.

Раніше Фокус писав, що про діагноз Кейт принц Гаррі і Меган Маркл дізналися зі ЗМІ, що підтверджує серйозний розкол між членами королівської сім'ї. Також стало відомо, за що герцог і герцогиня Сассекські мають попросити вибачення у майбутньої королеви Великої Британії.