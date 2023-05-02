Запит на справедливість. Чому воєнкоми можуть не доїхати до фронту

Невдовзі воєнкоми можуть відправитися на фронт захищати Україну, а їхнє місце займуть авторитетні ветерани, що мають важкі поранення. Така ініціатива запропонована президентом Володимиром Зеленським у відповідь на запит суспільства на справедливість. Фокус розбирався, як такі зміни можуть вплинути на систему мобілізації та чи допоможе це реформувати колишні військкомати.

Президент Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти керівників територіальних центрів комплектування (колишніх військових комісарів) на фронт, а замість них призначати військовослужбовців, які зазнали поранень.

"Є одна з простих таких рекомендацій президента, він же Верховний Головнокомандувач, можу вам її озвучити. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному переважну більшість "воєнкомів" основних, які давно сидять там, відправляти як військовослужбовців на фронт. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, достойних героїв, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу по реалізації мобілізаційних потреб", — пояснив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу.

За словами міністра, реформою територіальних центрів комплектування (військкоматів) від Міноборони займатиметься заступник міністра Олександр Павлюк – командувач оборони та забезпечення Києва у березні-травні 2022 року.

Скандали з роздачею повісток на вулицях вже стали звичною новиною Фото: Скрин видео

Мабуть, не буває і дня, щоб у стрічках новин не з’являлися скандальні повідомлення про працівників ТЦК. Днями в мережі опублікували відео на якому троє чоловіків у військовій формі, за словами автора — представники ТЦК — заламали руки цивільному і повалили його на землю. Один із них вдарив лежачого чоловіка ногою по голові. Раніше в Одесі очевидці повідомили про те, що співробітники ТЦК затримали чоловіків на вулиці й утримують у військкоматі. Подібні новини щодня надходять зі всіх регіонів України.

Треба відзначити, що наприкінці 2022 року українська влада суттєво оновила мобілізаційне законодавство. Відтепер військовий облік рахує не лише осіб призовного віку, а й загальний, наявний людський мобілізаційний ресурс для якісного укомплектування українського війська. Вимог щодо місця вручення повісток в нормативних документах немає. Тобто, повiстки можуть видавати у громадських закладах, на робочих місцях, у будинках або на вулиці. Також кожен військовозобов’язаний громадянин повинен з’явитися до ТЦК за місцем свого перебування для уточнення даних та постановки на облік. З урахуванням того, що таких сумлінних громадян обмаль, а самі центри мають прописані вище плани до виконання — на вулиці міст виходять військові, які буквально ганяються за чоловіками.

Що таке ТЦК та як стати "воєнкомом"

Питання реформування військкоматів вперше постало у 2014 році, коли фактично зруйнована при президенті Вікторi Януковичi система мобілізації не справлялася з викликами, які виникли з початком АТО. Варто зауважити, що ще тоді обговорювалася ініціатива щодо заміни воєнкомів на бойових офіцерів з пораненнями, але далі розмов тема не зайшла.

Вже у 2017 році на базі військкоматів в Чернігівській області було започатковано пілотний проєкт функціонування перших територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). За два роки проєкт розширили ще на три області, а з 1 листопада 2020 року ТЦК СП замінили військкомати по всій країні. Очікувалося, що новий підхід має покращити роботу з мобілізаційними резервами, але на ділі ТЦК так і залишилися колишніми військкоматами з новою назвою.

Реформа військкоматів залишилася зміною вивісок Фото: phm.gov.ua

В переддень повномасштабного наступу РФ на Україну уряд затвердив положення про ТЦК та поклав на них забезпечення виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Як і раніше, безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю ТЦК здійснюють відповідні оперативні регіональні командування, їх в Україні чотири – ОК "Північ", ОК "Південь", ОК "Схід" та ОК "Захід". Призначення керівників центрів також відбувається там — відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців. Примітно, що система мобілізації входить до Командування Сухопутних військ Збройних Сил, а не Міноборони. Основною задачею ТЦК залишається мобілізаційна підготовка та проведення мобілізації.

Як воєнкома відправити на фронт

Рекомендація президента, Верховного головнокомандувача ще не є наказом до дії, але має ініціювати як мінімум процес обговорення. Армія у всі часи була і є найбільш консервативною частиною держави, важкою на будь-які системні зміни. За більш ніж рік від повномасштабного вторгнення РФ черги охочих в ТЦК зникли, зате виникло "полювання" на військовозобовʼязаних чоловіків в громадських місцях. Окремо варто згадати про звільнення військовослужбовців з важкими пораненнями, які більше не придатні для служби. Фактично, вони залишаються сам на сам з новою реальністю, при цьому маючи фізичні обмеження для повноцінного життя.

Військовий експерт інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій впевнений в тому, що це може призвести до зростання соціальної напруги в суспільстві.

"Дуже слушна річ замінити воєнкомів на військових які мають важкі поранення. Коли прийде заміна нових людей, я гарантую, що такі люди будуть більше цінуватися, це зовсім інше братерство, не кабінетне. Приклад тому – начальник військового ліцею Богуна, герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук", — говорить Козій Фокусу.

Легендарний генерал "Сумрак" Ігор Гордійчук — яскравий приклад соціалізації військових поза військом Фото: localhistory.org.ua

Полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що ідею заміни воєнкомів на ветеранів потрібно ретельно опрацювати. Це стосується питання ефективного використання нових структурних одиниць у вже сталій системі ТЦК.

"По-перше, прийшов до ТЦК такий ветеран, але він не має базових знань і навичок. Він не справиться з завданнями без потрібного досвіду. Тому попередньо потрібно подумати про підготовчі курси, щоб людина розуміла, що і як має робити. Так можна повністю зруйнувати систему мобілізаційної підготовки та мобілізації.

По-друге, питання — якими компетенціями володіють вчорашні воєнкоми, яких відправлять на фронт? Чим вони будуть корисні та ефективні в ході підготовки та ведення військових операцій. Зауважу, це, як правило, старші офіцери, тобто, полковники, майори", — говорить Фокусу Селезньов.

Як побороти корупцію у військкоматах

Селезньов зауважує: не є таємницею, що випадкових людей в системі колишніх військкоматів не буває, це своя окрема каста, тому немає гарантії того, що вони дійсно потраплять на війну. Так само не існує запобіжників, що система не змінить нові обличчя в ТЦК та вони не погрузнуть в корупційних схемах у майбутньому.

Корупція в Україні є системним явищем, але, за словами Ігоря Козія, у військовій сфері є чинники, здатні мінімізувати її вплив. Йдеться про кадрову ротацію, яка застосовується в країнах-членах НАТО та запровадження інституту військового омбудсмена.

"Те, що в системі військкоматів чинилася системна корупція — ні для кого не новина. Але від неї також є засоби. За стандартами НАТО до кадрів, має проводитися ротація на посаді один раз на три роки. На найвищі посади призначають осіб, які за три-шість років мають бути звільнені зі служби за віком. Я думаю, якби у наших кадрових підходах були систематичні ротації за стандартами Альянсу, не було б такої корупції у військкоматах", — розповідає експерт.

Опитані Фокусом фахівці відзначають, що система колишніх військкоматів та кадрового відбору військовослужбовців вже давно потребує кардинальних змін. На сьогодні у суспільства є запит на справедливість, але необхідно розбиратися, в чому першопричина того, що система не працює (або працює таким чином), а не просто "заговорити" проблему.