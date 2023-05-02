"Було б корисно": у США розповіли, як Китай міг би вплинути на війну в Україні

Посол США в Китаї Ніколас Бернс вважає, що Пекін повинен чинити більш жорсткий тиск на російський уряд у питаннях, пов'язаних із війною.

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Китай вплинув на рішення Російської Федерації щодо закінчення війни в Україні. Про це заявив посол США у Китаї Ніколас Бернс на заході у Міністерстві закордонних справ 2 травня, пише видання CNN.

На думку американського дипломата, КНР має чинити тиск на Кремль для виведення військ із території України та припинення обстрілів українських міст.

"Було б корисно, якби Китай підштовхнув Росію до припинення бомбардувань українських шкіл, українських лікарень та українських багатоквартирних будинків", — заявив Бернс.

Посол зазначив, що лише за останні кілька місяців увесь світ став свідком величезних людських жертв серед мирних українців через прильоти російських ракет та БПЛА. За його словами, припинення цих атак це те, чого хочуть в ЄС та Україні від Китаю.

Ніколас Берн також прокоментував телефонну розмову між Сі Цзіньпіном та Володимиром Зеленським, назвавши його "гарним першим кроком". Він також додав, що поки не ясно, чи слідуватимуть за цією ініціативою конкретні дії.

"Ми хотіли б, щоб Китай був набагато жорсткішим у своїх порадах росіянам. Ми хотіли б, щоб дії щодо припинення війни були якнайшвидшими на умовах, звичайно, які може прийняти український уряд", — сказав посол США в Китаї.

Нагадаємо, що 26 квітня між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном відбулася телефонна розмова, яку ініціював Київ. Сторони обмінялися думками про китайсько-українські відносини та війну в Україні.

Під час брифінгу 28 квітня Володимир Зеленський повідомив, що обговорював із китайським лідером питання активної участі Пекіна у мирних ініціативах України. Президент підкреслив, що необхідно залучити якомога більше країн, які могли б потім тиснути на РФ у питаннях відновлення миру та територіальної цілісності нашої країни.

Ще ми писали про те, що 1 травня Китай разом з низкою країн підтримав резолюцію ООН про співпрацю організації з Радою Європи, в якій Російська Федерація згадується і визнається агресором.